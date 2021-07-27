На химзаводе в Германии произошел сильный взрыв

На кадрах видео можно увидеть обширное возгорание в промышленном здании и густые столпы черного ядовитого дыма, которые поднимаются в небо. Представители компании рассказали, сейчас на месте взрыва работают пожарные. Жителей территорий в окрестностях завода попросили закрыть окна и двери.