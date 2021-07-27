Вт, 27.07.2021
Одна из последних вещей, которую они делают перед интубацией - спрашивают, нельзя ли получить вакцину от Covid-19. Я держу их за руку и извиняюсь, что уже слишком поздно. Бритни Кобби, врач из США
Бритни Кобби, врач из США

На химзаводе в Германии произошел сильный взрыв

ФОТО: Mirko Wolf/dpa via AP

На химзаводе Chempark в городе Леверкузен в Германии произошел сильный взрыв, сообщает агентство Reuters.

На кадрах видео можно увидеть обширное возгорание в промышленном здании и густые столпы черного ядовитого дыма, которые поднимаются в небо. Представители компании рассказали, сейчас на месте взрыва работают пожарные. Жителей территорий в окрестностях завода попросили закрыть окна и двери.

На данный момент оперативная группа устанавливает причины инцидента. Местное издание Bild со ссылкой на полицию сообщает о нескольких пострадавших.


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