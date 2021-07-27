На химзаводе в Германии произошел сильный взрыв
На химзаводе Chempark в городе Леверкузен в Германии произошел сильный взрыв, сообщает агентство Reuters.
На химзаводе Chempark в городе Леверкузен в Германии произошел сильный взрыв, сообщает агентство Reuters.
На кадрах видео можно увидеть обширное возгорание в промышленном здании и густые столпы черного ядовитого дыма, которые поднимаются в небо. Представители компании рассказали, сейчас на месте взрыва работают пожарные. Жителей территорий в окрестностях завода попросили закрыть окна и двери.
На данный момент оперативная группа устанавливает причины инцидента. Местное издание Bild со ссылкой на полицию сообщает о нескольких пострадавших.
#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8— I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021