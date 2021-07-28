Олимпийский стадион в Афинах, где проходили соревнования по каякингу и каноэ.

Олимпийский стадион в Афинах, где проходили соревнования по каякингу и каноэ. ФОТО: YORGOS KARAHALIS/REUTERS

Страны, принимающие Олимпийские игры, принято ругать за необоснованно большие траты на строительство. В качестве доказательств приводят примеры пустующих стадионов: вот, мол, где будут ваши миллиарды. Однако причин, по которым объект ветшает, гораздо больше, чем просто "не нужен". Подобрали самые яркие истории олимпийских "забросов" и объясняем, почему так сложилось в каждом конкретном случае.

Бразилия, Рио-де-Жанейро

Вид на олимпийский парк в Рио сегодня ФОТО: Antonio Lacerda/EPA

Фотографии заброшенного стадиона "Маракана", где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады, наполнили интернет буквально через полгода после ее завершения.

Высохшее игровое поле, вырванные сиденья, выбитые окна и двери — так выглядел стадион с более чем полувековой историей. В упадок его привел юридический конфликт между управляющей компанией и оргкомитетом: согласно договору, концерн Odebrecht получил права на управление стадионом на ближайшие 30 лет. Но от своих прав (и обязанностей) концерн отказался, т. к., по словам компании, оргкомитет Рио-2016 не выполнил часть работ.

Стадион "Маракана" в феврале 2017 года ФОТО: Silvia Izquierdo/AP

Территория не обслуживалась, электричество было отключено за долги. В итоге территорию перестали обслуживать, вандализм расцвел пышным цветом: со стадиона выносили все, что можно вынести — огнетушители, телевизоры, даже бронзовый бюст журналиста Мариу Филью, чьим именем назван спортивный объект. В конце концов пришлось прекратить проводить экскурсии, т. к. стало небезопасно там находиться.

Но не стоит отчаиваться — у стадиона появился шанс благодаря французской медиагруппы Lagardère. Они подписали контракт об управлении стадионом и готовы вложить практически 100 млн долларов в его восстановление. Что ж, будем надеяться!

Греция, Афины

Заброшенный волейбольный стадион в Афинах ФОТО: YORGOS KARAHALIS/REUTERS

Не только античные, но и современные развалины становятся объектом внимания в Афинах: большинство спортивных площадок, построенных к Олимпиаде, сегодня не используются и постепенно ветшают.

Афины. На этом стадионе в 2004 году сражались олимпийские сборные по хоккею с мячом ФОТО: YORGOS KARAHALIS/REUTERS

Причиной тому — отсутствие хорошего бизнес-плана на старте, экономический кризис и бюрократия. Стадионы слишком дороги в обслуживании, многие из них сложно приспособить подо что-то другое. Так, например, специально для Олимпийских игр были построены бейсбольный и софтбольный стадионы, но в Греции почти никто не играет в бейсбол. А концертных залов и других культурных площадок в Афинах и без того достаточно.

Бассейн в Олимпийской деревне рядом с Афинами ФОТО: YANNIS BEHRAKIS/REUTERS

Вопрос о продаже объектов усложняется бюрократией, и пока никто не берется инвестировать в эти территории.

Среди греков нередко можно услышать мнение, что слишком затратная Олимпиада стала одной из причин глубокого экономического кризиса в стране. Хотя, конечно, это событие заметно изменило инфраструктуру: были построены новый аэропорт, две линии метро, окружная трасса. Они не пустуют.

Италия, Кортина-д’Ампеццо

Трамплин для прыжков на лыжах в Кортина-д’Ампеццо ФОТО: AFP/Scanpix

Трамплин для прыжков на лыжах в Кортина-д’Ампеццо был олимпийским объектом на зимних Играх 1956 года. Здесь швейцарский прыгун с трамплина Андреас Дешер ввел новый стиль прыжков — раньше во время полета атлеты держали руки за головой, а Дешер улучшил аэродинамику, сложив их вдоль тела. Теперь это называется "классический стиль", или "Дешер".

Объект активно использовался, но сертификат FIS для международных соревнований действовал только до 1990 года, а после этого итальянская Федерация по лыжному спорту не смогла ее продлить. Крупные соревнования здесь больше не проводятся, но зато снимается кино: так, например, один из эпизодов бондианы, фильм "Только для твоих глаз" (1981), снимался именно тут.

Несмотря на запустение, трамплин остается крайне живописным.

Эстония, Таллинн

Горхолл, Таллинн ФОТО: AFP/Scanpix

"А это Горхолл, тут снимали "Довод" Нолана!" — с гордостью сегодня рассказывают гостям жители Таллинна. И это тоже один из пустующих олимпийских объектов. В Эстонии не проводились Олимпийские игры, но они проводились в Москве в 1980 году, а Таллинн принимал парусные состязания. По этому случаю власти построили Горхолл — культурно-спортивный комплекс.

До девяностых годов объект функционировал — проводились концерты и ярмарки. Потом эксплуатация стала не по карману, бурная жизнь Горхолла начала затихать, здание постепенно ветшало. Сегодня его судьба, похоже, все еще под вопросом: с одной стороны, оно входит в список культурного наследия, снести его нельзя. С другой — инвестировать никто не хочет: слишком дорого. Пока что, выходит, культурно-спортивный комплекс, какой он сейчас, никому не нужен. Ну, разве что Нолану.

Босния и Герцеговина, Сараево

Бобслейная трасса в Сараево ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Самые известные кадры заброшенных олимпийских объектов — из Сараево. Печальное запущение, тревожный пост-апокалипсис, идеальные локации для триллеров, хорроров и экзистенциальных драм.

Подиум возле трамплина в Сараево ФОТО: ELVIS BARUKCIC/AFP

Очень часто этими кадрами иллюстрируют статью о том, как бесполезно потрачены миллионы на олимпийские стройки. Но это манипуляция: разруха в Сараево никак не связана с плохим менеджментом — это эхо войны.

На закуску: КНР, Пекин

Забытые маскоты пекинской Олимпиады.

Забытые маскоты пекинской Олимпиады ФОТО: GREG BAKER/AFP

ФОТО: GREG BAKER/AFP