ВИДЕО ⟩ Марокканский боксёр пытался укусить за ухо соперника
Марокканский боксёр Юнес Баала попытался укусить за ухо своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии.
Марокканский боксёр Юнес Баала попытался укусить за ухо своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии.
Инцидент произошёл во время поединка 1/8 финала на турнире по боксу на Олимпийских играх в Токио.
Баала попытался укусить своего соперника за ухо, но тот увернулся. На видеоповторе отчётливо видно, как африканский боксёр пытается ухватить зубами ухо новозеландца.
Rock solid example of someone whose goal at #Tokyo2020 wasn’t to win gold, but go viral on social media.— Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) July 27, 2021
Youness Baalla of Morocco 🇲🇦 - achievement unlocked ✅pic.twitter.com/8VxzUGEoXi
Грязный приём не помог марокканскому боксёру и он потерпел поражение со счётом 0:5 в весовой категории от 81 до 91 кг.
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