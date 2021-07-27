ВИДЕО ⟩ Марокканский боксёр пытался укусить за ухо соперника

Инцидент произошёл во время поединка 1/8 финала на турнире по боксу на Олимпийских играх в Токио.

Баала попытался укусить своего соперника за ухо, но тот увернулся. На видеоповторе отчётливо видно, как африканский боксёр пытается ухватить зубами ухо новозеландца.

Rock solid example of someone whose goal at #Tokyo2020 wasn’t to win gold, but go viral on social media.



Youness Baalla of Morocco 🇲🇦 - achievement unlocked ✅pic.twitter.com/8VxzUGEoXi — Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) July 27, 2021

Грязный приём не помог марокканскому боксёру и он потерпел поражение со счётом 0:5 в весовой категории от 81 до 91 кг.