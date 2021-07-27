Вт, 27.07.2021
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Райвис Дзинтарс, депутат, председатель правления НО

ВИДЕО ⟩ Марокканский боксёр пытался укусить за ухо соперника

ФОТО: AFP/SCANPIX

Марокканский боксёр Юнес Баала попытался укусить за ухо своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии.
 

Инцидент произошёл во время поединка 1/8 финала на турнире по боксу на Олимпийских играх в Токио.

Баала попытался укусить своего соперника за ухо, но тот увернулся. На видеоповторе отчётливо видно, как африканский боксёр пытается ухватить зубами ухо новозеландца.

Грязный приём не помог марокканскому боксёру и он потерпел поражение со счётом 0:5 в весовой категории от 81 до 91 кг.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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