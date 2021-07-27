Полезная информация ⟩ Влияние средств защиты растений на животных, водоемы и почву

Полученные данные о концентрации сравнивают с концентрацией острой и/или отложенной ответной реакции конкретного организма. Полученные результаты служат основой для определения безопасной для применения дозы, разрешаемой с учетом соблюдения высоких мер дополнительной предосторожности. В случае необходимости, меры дополнительной предосторожности усиливают с помощью добавочных ограничений для снижения риска при использовании (в дополнение к тем, что предусматривает закон о защитных полосах). При превышении допустимых доз или нарушении границ защитных полос водоема могут возникнуть риски загрязнения водной среды.

Использование СЗР в защитной зоне поверхностных водных объектов запрещает Закон о защитных полосах. Чтобы выяснить, где на конкретной территории находится поверхностный водный объект, можно свериться с картой территориального планирования местного самоуправления или с картами полей Службы поддержки села (LAD), где двумя темными линиями (ŪSIK) обозначены поверхностные водные объекты, по периметру которых обязательно соблюдать закон о защитных полосах.

Необходимо помнить, что на карте LAD не обозначена защитная полоса вокруг прудов, которую тоже нужно принимать во внимание.

СЗР и удобрения запрещено использовать:

В защитной полосе поверхностных водных объектов - в водном потоке (река, ручей, канал или их часть), водоеме (озеро, пруд, водохранилище или их часть), а также в переходных водах и прибрежной зоне (на ширине 10 метров);

В защитной полосе искусственного водного объекта, - например защитная зона пруда (за исключением такого, который выполняет роль водоотвода для прилегающей территории), площадь которого больше 0,1 га, обозначена на карте территориального планирования (10-метровая защитная полоса от каждого берега)

В бактериологических защитных зонах вокруг мест забора воды – вокруг скважин, колодцев и источников, которые для забора питьевой воды или в хозяйственных нуждах используют отдельные пользователи воды. Защитная полоса не устанавливается, если проведено благоустройство и устранена инфильтрация сточных вод и загрязнение воды.

Влияние на почву

Почва - это среда, которая подвержена непосредственному воздействию СЗР: в ней происходит процесс распада СЗР и образуются метаболиты (вещества, которые образуются в процессе распада активного действующего вещества). Использование СЗР влияет на живущие в почве организмы - червей и микро/макроорганизмы, которые непосредственно отвечают за наполнение почвы кислородом и способствуют разложению азота. Во время оценки рисков проверяется, как СЗР и образующиеся в почве метаболиты влияют на выживаемость и способность к размножению червей, а также выявляются тенденции накапливания активного вещества СЗР, если вещество в окружающей среде устойчиво. При превышении разрешенных доз может уменьшиться плотность популяции почвенных организмов и быть затруднено естественное восстановление определенной популяции.

Влияние на растения

Отдельные СЗР, главным образом гербициды, могут оказать отложенное влияние на культурные растения, которые будут выращиваться на этом же поле в следующем году. Если определенный гербицид обладает этим свойством, на его этикетке будет раздел, где можно найти информацию о том, какие культурные растения нельзя сеять или высаживать на соответствующем поле на следующий или даже через год.

Используя СЗР для защиты отмеченных на его маркировке культурных растений, важно, чтобы рабочая жидкость не попадала на растущие на соседних полях культурные растения или в находящиеся в непосредственной близости природные экосистемы. Оценивая потенциальную угрозу СЗР для соседних культур, необходимо выполнить расчет риска, и в случае необходимости установить буферные зоны. Важно соблюдать отмеченные на этикетке границы защитных зон соседнего поля, чтобы, защищая целевые культуры, не уменьшить или не уничтожить часть урожая на своем или соседнем поле.

В этом году (до 26 июля) инспекторы Государственной службы защиты растений (VAAD) провели 923 проверок использования СЗР, в том числе оперативно реагируя на 72 сообщений от жителей. В общей сложности констатировано 43 нарушения.

Проанализировав информацию о наиболее часто поступающих этим летом жалобах и начатых проверках, большую их часть можно обобщить в группу наносящих вред окружающей среде - это жалобы на попадание распыляемого на соседнее поле, приусадебный участок или использование СЗР вблизи поверхностного водного объекта (озера, реки).

"По сравнению с прошлым годом количество нарушений при использовании средств защиты растений не претерпело существенных изменений, однако ситуацию в целом можно будет оценить после окончания активного сезона сельскохозяйственных работ. На данный момент наибольшее количество нарушений при использовании СЗР связано с несоблюдением границ защитной полосы поверхностных водных объектов - это констатируется как на плановых проверках, так и на проверках, которые проводятся после поступления сигнала от жителей. Не всегда констатируется нарушение, о котором было заявлено в сообщении, однако во время проверки зачастую раскрываются другие нарушения", - информирует Инга Айзпура, руководитель Отдела мониторинга средств защиты растений VAAD.

В среднем раз в четыре года VAAD в плановом порядке проверяет всех фермеров, которые при выращивании культурных растений используют СЗР, в свою очередь, в ситуациях, когда получено сообщение о возможном нанесении вреда окружающей среде (попадание СЗР на соседнюю территорию или в водоем, нанесение вреда плодовому саду или огороду, газону, декоративным посадкам и т.д.), проводятся оперативные проверки. Во время проверки инспектор оценивает ситуацию в целом, в случае необходимости берет пробы для лабораторного тестирования на присутствие остатков СЗР. В этом году в Научном институте пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR уже проверено 86 растений, три образца пчел и два образца рыб, наличие остатков веществ констатировано в 22 образце, что стало причиной возбуждения 26 дел об административных нарушениях и наложения штрафов за 42 нарушения.

"Сегодня в сельском хозяйстве используется множество разных средств, которые при неправильном применении могут испортить качество продукции, загрязнить среду, а также ухудшить здоровье самого пользователя или его членов семьи. Чтобы этого не произошло, выбирая методы для борьбы с болезнями растений и их вредителями, необходимо всегда придерживаться принципов интегрированной защиты растений, а СЗР использовать только в случае крайней необходимости и в точности с указаниями на его упаковке. В долгосрочной перспективе это может уменьшить потребление СЗР и снизить их воздействие на окружающую среду, грунтовые воды, здоровье человека и животных, а также сократить затраты на борьбу с вредителями", - отмечает директор Департамента защиты растений VAAD Лига Бренце.