Ср, 28.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Болотник с белочкой, Макгрегор с Бибером и Порзиньгис в Кулдиге. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Российский теннисист Карен Хачанов и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева

Легкоатлетка Дарья Клишина тоже в Токио, где скоро стартуют соревнования по прыжкам в длину

Латвийский боксёр Ричард Болотник с белочкой

Фигуристка Евгения Медведева гуляла с собачкой

Улыбчивая пловчиха Юлия Ефимова ещё не знает, что вскоре провалится на Олимпиаде в Токио

Польский футболист Роберт Левандовски всё ещё на отдыхе с семьёй

Кристап Порзиньгис с семьёй в Кулдиге

Артемий Панарин проводит отпуск с Алисой Знарок

Лионель Месси отдыхает с семьёй

Конор Макгрегор отдыхает с Джастином Бибером

Скелетонистка Юлия Канакина на фоне облаков


НАВЕРХ
Back