Болотник с белочкой, Макгрегор с Бибером и Порзиньгис в Кулдиге. Как прошла неделя звёзд спорта?

Российский теннисист Карен Хачанов и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева

Легкоатлетка Дарья Клишина тоже в Токио, где скоро стартуют соревнования по прыжкам в длину

Латвийский боксёр Ричард Болотник с белочкой

Фигуристка Евгения Медведева гуляла с собачкой

Улыбчивая пловчиха Юлия Ефимова ещё не знает, что вскоре провалится на Олимпиаде в Токио

Польский футболист Роберт Левандовски всё ещё на отдыхе с семьёй

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