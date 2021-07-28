Болотник с белочкой, Макгрегор с Бибером и Порзиньгис в Кулдиге. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Российский теннисист Карен Хачанов и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева
Легкоатлетка Дарья Клишина тоже в Токио, где скоро стартуют соревнования по прыжкам в длину
Латвийский боксёр Ричард Болотник с белочкой
Фигуристка Евгения Медведева гуляла с собачкой
Улыбчивая пловчиха Юлия Ефимова ещё не знает, что вскоре провалится на Олимпиаде в Токио
Польский футболист Роберт Левандовски всё ещё на отдыхе с семьёй
Кристап Порзиньгис с семьёй в Кулдиге
Артемий Панарин проводит отпуск с Алисой Знарок
Лионель Месси отдыхает с семьёй
Конор Макгрегор отдыхает с Джастином Бибером
Скелетонистка Юлия Канакина на фоне облаков