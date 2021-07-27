Паром Stena Scandica совершил свой первый рейс из Вентспилса

По сравнению с существующими судами вместимость пассажирского салона на новом пароме увеличена на 70%, а грузоподъемность больше почти на 30%, к тому же обеспечены условия для приятного путешествия по Балтийскому морю.

"Мы перевозим пассажиров и грузы в регионе Балтийского моря почти десять лет. За это время мы ежегодно демонстрировали уверенный рост. Кроме того, по сравнению с 2012 годом, мы более чем вдвое увеличили деловые операции - сначала было одно судно и 10 отправлений в неделю, а теперь два судна совершают 24 рейса в неделю.

Расширению нашей деятельности способствуют растущий спрос наших клиентов на круизы по Балтийскому морю и дополнительные грузовые мощности. Теперь мы еще больше укрепляем свои позиции и предлагаем клиентам два новых, современных и более крупных парома, которые в 2021 году обеспечат на 30% больше грузоподъемности и приятные впечатления от путешествия на пароме как на наших маршрутах в Латвию, так и из нее", - говорит Йохан Эделман, торговый директор в северном регионе Балтийского моря.

Длина парома Stena Scandica 222 метра, на нем 200 кают. Паром вмещает 970 пассажиров, а для грузовых единиц предназначено 2875 погонных метров, есть и дополнительная автомобильная палуба. Таким образом грузоподъемность увеличивается на 30%, а вместимость кают на 70%.

Паром оснащен рядом экологических функций и системой улучшения расхода топлива, например, гибридными скрубберами, системами очистки балластных вод и другими решениями, которые позволяют отправлять через Балтийское море более экологичный транспорт.

Более высокая грузоподъемность также означает меньшие выбросы на единицу перевозимого груза. Интерьер парома обновлен и включает новые категории кают, просторные магазины с отличными предложениями от известных брендов, зоны отдыха и несколько ресторанов, а также террасу, где можно загорать.

"Мы считаем, что RoPax - наше главное конкурентное преимущество и неотъемлемая часть нашей истории успеха, поэтому продолжим совмещать грузовые и пассажирские перевозки. Для наших клиентов два новых парома - отличное дополнение к флоту Stena Line. И это лишь первый шаг к нашему амбициозному плану: в течение трех лет удвоить количество пассажиров на маршруте Балтийского моря", - подчеркивает Йохан Эделман.