Сборная Латвии по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал и будет сражаться за медали Олимпиады-2020

В 1/4 финала сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, одержала победу над Японией со счётом 21:18.

В полуфинале турнира сборной Латвии предстоит матч против команды Бельгии. Игра состоится уже завтра, 28 июля, в 12:40 по латвийскому времени. Во втором полуфинале встретятся Сербия и команда Олимпийского комитета России (ОКР), которая в 1/4 финала одолела Нидерланды (21:19).

Напомним, в первый день соревнований сборная Латвии одержала победу над Польшей (21:14), а затем неожиданно уступила команде Бельгии (20:21). После этого латвийские баскетболисты обыграли Китай (18:17) и Японию (21:18), уступили Сербии (16:22) и команде ОКР (15:19), а в последнем матче на групповом этапе победили Нидерланды (22:18).