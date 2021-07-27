Вт, 27.07.2021
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Янис, противник вакцинации

Сборная Латвии по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал и будет сражаться за медали Олимпиады-2020

ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийские баскетболисты 3х3 вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио.
 

В 1/4 финала сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, одержала победу над Японией со счётом 21:18.

В полуфинале турнира сборной Латвии предстоит матч против команды Бельгии. Игра состоится уже завтра, 28 июля, в 12:40 по латвийскому времени. Во втором полуфинале встретятся Сербия и команда Олимпийского комитета России (ОКР), которая в 1/4 финала одолела Нидерланды (21:19).

Напомним, в первый день соревнований сборная Латвии одержала победу над Польшей (21:14), а затем неожиданно уступила команде Бельгии (20:21). После этого латвийские баскетболисты обыграли Китай (18:17) и Японию (21:18), уступили Сербии (16:22) и команде ОКР (15:19), а в последнем матче на групповом этапе победили Нидерланды (22:18).

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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