Вт, 27.07.2021
Было бы очень несправедливо и необоснованно утверждать, что всякий, кто отказывается от вакцинации, плохо выполняет свою работу со школьниками. Райвис Дзинтарс, депутат, председатель правления НО
Райвис Дзинтарс, депутат, председатель правления НО

Перед началом учебного года подростков и студентов призывают активно вакцинироваться

ФОТО: Shutterstock

Министерство образования и науки в сотрудничестве с представителями сфер образования, науки и молодежи начало акцию, чтобы актуализировать вопрос необходимости вакцинации среди подростков, особенно среди студентов, сообщили порталу TVNET в министерстве.

Министр образования Анита Муйжниеце отмечает, что до начала нового учебного года осталось всего 35 дней, и это означает, что в течение ближайших недель студентам необходимо мобилизироваться, чтобы осенью мог возобновиться безопасный и качественный процесс обучения.

"Призываю прислушаться к аргументам ученых и врачей и брать пример с тех 77% учебных сил вузов, которые уже вакцинировались и с нетерпением ждут очной встречи со своими студентами", - сказала министр.

Пока что удельный вес вакцинированных молодых людей в возрасте 19-24 лет составляет всего 40%.

Проректор Рижского технического университета, председатель консультационного совета Научного совета Латвии, академик Талис Юхна отметил: "Научный метод, основанный не на мнении индивидуума, а на данных и критическом анализе, лежит в основе современных технологий, которые подростки используют ежедневно - от мобильного телефона до продуктов питания. Так и с вакцинацией. Это технология, доказавшая себя как эффективная для коллективной защиты от пандемий.

Это момент, когда любой молодой человек может доказать, что способен мыслить критически и быть морально ответственным за себя и других".

Президент Латвийского объединения студентов Кристафер Зейлюкс считает, что учеба - это не только обмен знаниями между преподавателями и учениками, она идет в комплекте с другими людьми, принимающими участие в этом пути к образованию.

"Встреченные во время учебы люди становятся друзьями на всю жизнь, бизнес-партнерами, создают семьи. При удаленной учебе у нас такие возможности отобраны. Мне не хватает людей в коридорах и полных аудиториях, не хватает жизни. Наука довела нас до вуза - почему нам не положиться на нее еще раз?" - призывает Кристафер.

ФОТО: Publicitātes foto

Денис Целуйко, председатель студенческого совета ЛУ, добавляет: "Есть люди, которые боятся вакцинироваться, хотят подождать и не доверяют спектру вакцин. Это очень человечные опасения. У меня был опыт, когда дышать можешь, но с большими трудностями. Я не хочу что-то такое переживать снова, и я не желаю этого своим товарищам по учебе. Поэтому я вакцинировался! У вируса нет политической принадлежности, он не сортирует, кого заражать, а кого нет.

Есть выбор вакцинироваться или рисковать и играть в русскую рулетку со своей жизнью и жизнями близких. Выбор за тобой".

За время пандемии структуры высшего образования доказали, что способны в короткое время приспособиться к новым вызовам - удаленной учебе. Поэтому организаторы акции отмечают необходимость точно так же мобилизоваться и на очную учебу, которая важна не только для получения знаний, навыков и умений, но и для социализации, которая в свою очередь важна для нашего ментального здоровья. Как выяснилось в исследовании, в котором принимали участие 1600 респондентов, 63% молодежи Латвии признали, что во время пандемии их ментальное здоровье ухудшилось.


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