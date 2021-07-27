Перед началом учебного года подростков и студентов призывают активно вакцинироваться

Министр образования Анита Муйжниеце отмечает, что до начала нового учебного года осталось всего 35 дней, и это означает, что в течение ближайших недель студентам необходимо мобилизироваться, чтобы осенью мог возобновиться безопасный и качественный процесс обучения.

"Призываю прислушаться к аргументам ученых и врачей и брать пример с тех 77% учебных сил вузов, которые уже вакцинировались и с нетерпением ждут очной встречи со своими студентами", - сказала министр.

Пока что удельный вес вакцинированных молодых людей в возрасте 19-24 лет составляет всего 40%.

Проректор Рижского технического университета, председатель консультационного совета Научного совета Латвии, академик Талис Юхна отметил: "Научный метод, основанный не на мнении индивидуума, а на данных и критическом анализе, лежит в основе современных технологий, которые подростки используют ежедневно - от мобильного телефона до продуктов питания. Так и с вакцинацией. Это технология, доказавшая себя как эффективная для коллективной защиты от пандемий.

Это момент, когда любой молодой человек может доказать, что способен мыслить критически и быть морально ответственным за себя и других".

Президент Латвийского объединения студентов Кристафер Зейлюкс считает, что учеба - это не только обмен знаниями между преподавателями и учениками, она идет в комплекте с другими людьми, принимающими участие в этом пути к образованию.

"Встреченные во время учебы люди становятся друзьями на всю жизнь, бизнес-партнерами, создают семьи. При удаленной учебе у нас такие возможности отобраны. Мне не хватает людей в коридорах и полных аудиториях, не хватает жизни. Наука довела нас до вуза - почему нам не положиться на нее еще раз?" - призывает Кристафер.

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Денис Целуйко, председатель студенческого совета ЛУ, добавляет: "Есть люди, которые боятся вакцинироваться, хотят подождать и не доверяют спектру вакцин. Это очень человечные опасения. У меня был опыт, когда дышать можешь, но с большими трудностями. Я не хочу что-то такое переживать снова, и я не желаю этого своим товарищам по учебе. Поэтому я вакцинировался! У вируса нет политической принадлежности, он не сортирует, кого заражать, а кого нет.

Есть выбор вакцинироваться или рисковать и играть в русскую рулетку со своей жизнью и жизнями близких. Выбор за тобой".