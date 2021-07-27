Видео ⟩ В Пярну под уборочной машиной прямо на ходу провалился асфальт

Что именно произошло, водитель отказался объяснять, но его коллега на месте сообщил журналисту, что эта же обочина была убрана автомобилем несколько минут назад. Возвращаясь по той же дороге, машина провалилась. Под улицей есть канализация и, вероятно, яма образовалась из-за этого. "Хорошо, что машина ехала медленно, иначе она бы повредилась еще больше", - сказал рабочий, добавив, что через мгновение после аварии он развернул свой мусоровоз.