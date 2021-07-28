Кто вам платит? ⟩ "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами". К чему все привело

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - 26 мая громко заявил Александр Лукашенко. Так громко, что, похоже, его услышали и в Ираке, откуда резко возрос поток мигрантов, ежедневно прокладывающих путь через Беларусь в Литву с целью перебраться поглубже в Европу. В очередном эфире "Кто вам платит?" говорим о ситуации на границе в 400 километрах от Риги, последствиях миграционного кризиса в том числе и для Латвии, продолжающемся давлении на СМИ в Беларуси и изгнании из страны всех несогласных с режимом Лукашенко.