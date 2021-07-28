Ср, 28.07.2021
Наука довела нас до вуза - почему нам не положиться на нее еще раз? Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов
Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов

Кто вам платит? ⟩ "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами". К чему все привело

Лагерь для мигрантов в Литве ФОТО: Jānis Škapars

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - 26 мая громко заявил Александр Лукашенко. Так громко, что, похоже, его услышали и в Ираке, откуда резко возрос поток мигрантов, ежедневно прокладывающих путь через Беларусь в Литву с целью перебраться поглубже в Европу. В очередном эфире "Кто вам платит?" говорим о ситуации на границе в 400 километрах от Риги, последствиях миграционного кризиса в том числе и для Латвии, продолжающемся давлении на СМИ в Беларуси и изгнании из страны всех несогласных с режимом Лукашенко.

Гости эфира:

  • Федор Павлюченко - автор медиапроекта "Реформация" (REFORM.by);
  • Валерий Карбалевич - политолог, недавно покинувший Беларусь;
  • Ивар Иябс - политолог, депутат Европарламента.

Темы эфира:

  • Расследование REFORM.by "Кто стоит за потоком мигрантов из Беларуси в Литву" - что удалось выяснить журналистам?
  • Сведения журналистов из Латвии, посетивших лагеря для беженцев в Литве, - что они там увидели, что рассказывают беженцы и ответственные службы?
  • Что миграционный кризис в соседней Литве означает для Европы и как может повлиять на Латвию?
  • Преследования СМИ - 27 июля сайт и социальные сети телеканала "Белсат" признали экстремистскими, месяцем ранее признать экстремистским МВД Беларуси потребовало сайт Tut.by. 8 июля обыски прошли у сотрудников белорусского издания "Наша Нива", его сайт был заблокирован. Какое будущее ждет СМИ Беларуси? 
  • Почему политолог Валерий Карбалевич пополнил ряды тех, кто покидает Беларусь, ощущая угрозу от властей? Возможна ли в Беларуси своя точка зрения и свобода слова в принципе? 

Обо всем этом и не только говорим в прямом эфире в 18:00. Встречаемся здесь или на нашей страничке в Facebook. Пишите комментарии, выводим их на экран!


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