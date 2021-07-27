В 97% случаев в больницу с Covid-19 попадают невакцинированные пациенты

Редко, но были случаи, когда в больницы доставляли людей, заразившихся, не завершив курс вакцинации. В частности, пациент заразился вскоре после получения первой дозы или был вакцинирован уже в период инкубации болезни.

В то же время медики отмечают, что несмотря на то, что показатели заболеваемости и число госпитализированных людей низки, Covid-19 никуда не делся, прогнозы свидетельствуют, что число госпитализированных людей вырастет.

В Латвии, как и в Литве, Эстонии и других странах Европы, наблюдается рост распространения заболеваемости Covid-19. В 80% случаев это оказывается особо заразный дельта-штамм, кроме того, в почти 30% случаев вирус был привезен из-за границы.

Напомним, в понедельник в Латвии выявлено 68 новых случаев Covid-19 и получена информация о смерти двух пациентов.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 снова выросла - с 31 до 31,8 случая на 100 000 населения.

В понедельник в Латвии сделано 8102 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.

В Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 138 572 человек, 2552 человека умерли от этого заболевания.