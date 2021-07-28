День #5 ⟩ Первая медаль российских дзюдоистов, золото Латвии и невероятная пловчиха Кэти Ледеки

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив на дистанции 200 м вольным стилем. Серебряная медаль досталась Сиобан Бернадетт Хоги из Гонконга, а бронзовая - Пенни Олексяк из Канады. Отметим, что два дня назад Титмус завоевала золото на дистанции 400 м вольным стилем.

Плавание, 200 м, баттерфляй, мужчины

Кшиштоф Милак (Венгрия) - 1.51,25 (олимпийский рекорд) Томору Хонда (Япония) - 1.53,73 Федерико Бурдиссо (Италия) - 1.54,45

Плавание, 200 м, комплекс, женщины

Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом. Второй стала американка Алекс Уолш, бронза досталась её соотечественнице Кейт Дугласс.

Плавание, 1500 м, вольный стиль, женщины

24-летняя американка Кэти Ледеки заняла первое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем. Серебряным призёром стала её соотечественница Эрика Салливан. Бронза досталась немке Саре Кёлер. Отметим, что Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

Плавание, 4x200 м, вольный стиль, мужчины

Британские пловцы завоевали золото в эстафете 4х200 м вольным стилем, преодолев дистанцию за 6.58,58. Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро (7.01,81), а бронза досталась австралийцам (7.01,84).

Велошоссе, гонка на время с раздельным стартом, женщины

На арене "Фудзи Интернешнл Спидвей" состоялся заезд соревнований по велоспорту у женщин в гонке с раздельным стартом на шоссе, в котором победу одержала Аннемик ван Влёйтен из Нидерландов (30:13.49), позади неё оказалась швейцарка Марлен Ройссер (31:09.96), а бронза досталась ещё одной представительнице Нидерландов Анне ван дер Брегген (31:15.12).

Велошоссе, гонка на время с раздельным стартом, мужчины

Словенец Примож Роглич завоевал золото в "разделке". Серебряным призёром стал представитель Нидерландов Том Дюмулин, а бронза досталась австралийцу Роану Деннису.

Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш занял 30-е место, отстав от победителя на 7 минут.

Синхронные прыжки в воду, трамплин 3 м, мужчины

Китайские прыгуны в воду Ван Цзунъюань и Се Сийи заняли первое место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Вторыми стали американцы Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон, а бронзу завоевали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер.

Дзюдо, до 70 кг, женщины

Японская дзюдоистка Тидзуру Араи выиграла золотую медаль Олимпийских игр, победив в финальном поединке представительницу Австрии Михаэлу Поллерес. Обладателями бронзы стали 22-летняя россиянка Мадина Таймазова и Санне ван Дейке из Нидерландов.

Дзюдо, до 90 кг, мужчины

Дзюдоист Лаша Бекаури принёс Грузии первое золото на Олимпиаде-2020. В финале он победил немца Эдуарда Триппеля. Обладателями бронзовых медалей стали Давлат Бобонов из Узбекистана и Кристиан Тот из Венгрии.

Конный спорт, выездка, свободная программа

Джессика вон Бредов-Верндль (Германия) - 91,732 Изабелл Верт (Германия) - 89,657 Шарлотта Дюжардин (Великобритания) - 88,543

Регби-7, мужчины

Мужская сборная Фиджи по регби-7 в решающем матче на Олимпийских играх обыграла команду Новой Зеландии со счётом 27:12. В матче за бронзу аргентинские регбисты победили британцев - 17:12.

Фехтование, команды, сабля, мужчины

Золото в командном турнире саблистов выиграла сборная Южной Кореи, которая в финале победила команду Италии со счётом 45:26. Обладателями бронзы стали венгры, которые одолели немцев - 45:40.

Спортивная гимнастика, многоборье, мужчины

Японский гимнаст Дайки Хасимото завоевал золотую медаль в индвидуальном многоборье, показав суммарный результат 88,465 балла. Вторым стал китаец Сяо Эотэн (88,065 балла), а бронза досталась российскому гимнасту Никите Нагорному (88,031 балла).

Тяжёлая атлетика, до 73 кг, мужчины

Китайский тяжелоатлет Чжиюн Ши стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 73 кг, установив мировой рекорд (364 кг - 166+198). Серебряным призёром стал венесуэлец Хулио Рубен Майора Пернья (346 кг - 156+190), а бронза досталась индонезийцу Рахмату Эрвину Абдулле (342 кг - 152+190).

Баскетбол 3x3, женщины

Завершился турнир по баскетболу 3x3, который в этом году впервые был включён в программу Олимпийских игр. В женском финале сборная США обыграла команду Олимпийского комитета России со счётом 18:15. В матче за бронзу сборная Китая оказалась сильнее Франции - 16:14.

Баскетбол 3х3, мужчины

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Япония - 13-4-5 (22) Китай - 12-6-9 (27) США - 11-11-9 (31) Команда ОКР - 7-10-6 (23) Австралия - 6-1-9 (16) Великобритания - 5-6-5 (16) Южная Корея - 4-2-5 (11) Германия - 3-2-5 (10) Франция - 3-2-3 (8) Нидерланды - 2-6-3 (11) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России