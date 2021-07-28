52-летняя Салуквадзе - первая женщина, которая выступила на девяти Олимпиадах. На одной из них с сыном

На своих девятых Играх Салуквадзе дебютировала в минувшее воскресенье, когда вышла в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и заняла 31-е место. До этого грузинка делила рекорд с Йозефой Идем из ФРГ, которая специализировалась в гребле на байдарках, а также с канадкой Лесли Томпсон, которая выступала в академической гребле.

Впервые Салуквадзе приехала на Олимпиаду в 1988 году в Сеул. Там она взяла золото в стрельбе из спортивного пистолета (25 метров) и серебро в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). С тех пор грузинка не пропустила ни одну Олимпиаду, правда успехи были гораздо хуже.

В 1992, 1996, 2000 и 2004 годах Салуквадзе занимала места с 5-го по 25-е и своей следующей медали ждала 20 лет, пока на Олимпиаде в Пекине в 2008 году не завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

Церемония награждения состоялась в самый разгар пятидневной войны между Грузией и Россией. Во время награждения Салуквадзе обнялась с россиянкой Натальей Падериной, которая завоевала серебро. Многие тогда расценили этот жест как призыв к миру и символ аполитичности, правда в родной Грузии это оценили не все.

После соревнований Салуквадзе в Грузии не пригласили ни на одно официальное мероприятие, пишет Sports.ru.

На следующих Олимпийских играх, которые проходили в Рио-де-Жанейро Салуквадзе заняла 6-е место в стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров, но примечательными они стали по другой причине.

На Игры-2016 Салуквадзе приехала вместе с 18-летним сыном, который также участвовал. Они стали первыми матерью и сыном, которые выступили на одной Олимпиаде.

Нино Салуквадзе, которой в феврале исполнилось 52 года, уже объявила, что соревнования в Токио станут для неё последними.

"Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось. Я в жизни всё хорошо вижу, но уже год прицеливаюсь левым глазом - это трудно для меня", - цитирует грузинку "Р-Спорт".

29 июля Салуквадзе примет участие в квалификации в стрельбе из спортивного пистолета с 25 метров.