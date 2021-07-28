Навальный прокомментировал блокировку связанных с ним сайтов

Какой интересный эксперимент. Давайте все в нем поучаствуем и хорошенько отпинаем «Единую Россию», Кремль и Роскомнадзор с их «запрещательной машиной». А то они уверены, что теперь стали повелителя интернета.https://t.co/EYF25L8Rb5 — Alexey Navalny (@navalny) July 27, 2021

"Власть переоценивает свои возможности"

Навальный уверен, что российские власти "переоценивают свои возможности", считая себя "повелителем интернета". Оппозиционер констатировал, что его и его соратников запретили в СМИ, на выборах, а "теперь пытаются выключить из интернета".

В связи с этим он предложил скачать разработанное его соратниками "приложение, которое позволит получать всю информацию, не обращая внимания на блокировки", а также зарегистрироваться на сайте "Умного голосования" и рассказывать о нем своим подписчикам. Этот сайт пока не заблокирован, но власти "боятся его больше всего", отметил Навальный. "Уверен, все блокировки с ним и связаны", - добавил он.

Между тем издание "МБХ медиа" обратило внимание на то, что Роскомнадзор среди прочего заблокировал зеркало сайта Навального по адресу navalny.app. В соответствующем реестре указывается, что меры приняты по решению Генпрокуратуры от 15 июня.

Роскомнадзор заблокировал почти 50 сайтов Навального и его сторонников

Накануне команда Навального сообщила, что Роскомнадзор заблокировал почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером и его сторонниками, в том числе Navalny.com. Среди прочего, блокировка коснулась сайтов 39 штабов Навального. "Это было ожидаемо, и мы знаем, что с сайтом Умного голосования votesmart.appspot.com они могут сделать то же самое", - говорится в заявлении соратников политика.

Ранее, в июне и июле в интернете неоднократно появлялись сообщения об утечке данных с сайта "Умного голосования". А в середине апреля в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!".

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.