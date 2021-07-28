Почему окружающие ненавидят ваш знак Зодиака?

Овен

Вы всегда находитесь в движении, пробуете что-то новое, получаете опыт и меняетесь в соответствии с обстоятельствами. Поэтому у окружающих возникают противоречивые чувства по отношению к вам. Большинство из них регулярно просматривают ваши посты в социальных сетях, но на публике закатывают глаза, глубоко внутри при этом завидуя вам.

Телец

Другие видят в вас скучную и дотошную личность, помешанную на мелочах. Когда вы постите в Instagram свой очередной модный образ, каждый может заметить со вкусом оформленный идеальный фон вашего фото.

Вы обладаете даром создания шедевров из беспорядочно разбросанных вещей, поэтому окружающие вам и завидуют.

Близнецы

Большинство людей считают, что ваша игривая натура - всего лишь маска. У вас всегда хорошее настроение, вы общительны и часто улыбаетесь. Поэтому злым людям так приятно видеть те редкие моменты, когда вы грустите или чем-то расстроены.

Рак

У вас настолько развита интуиция, что вы с легкостью можете прочитать чужие эмоции. Из-за этого окружающим вас людям бывает не по себе. Вы не нравитесь им, потому что видите их насквозь.

Лев

У вас нет недостатка в хороших идеях и креативности, поэтому люди одновременно и восхищаются вами, и завидуют. А больше всего вы раздражаете тех, кто терпеть не может ни себя, ни свою жизнь.

Дева

Вы сосредоточены на желании познать себя - свои страхи, мечты и стремления. Вот почему окружающие считают вас эгоистичными и не хотят проводить время в вашей компании.

Весы

Вы известны своим шармом и забавным поведением, и именно в этом причина, по которой вы иногда раздражаете окружающих. Дело в том, что вы постоянно оказываетесь в центре внимания.

Скорпион

Другим людям очень импонируют ваша решительность и увлеченность. На службе вы само совершенство, поэтому коллеги хотят работать вместе с вами, ведь так им гарантирован успех.

Но в то же время им хочется, чтобы вы куда-нибудь исчезли, ведь за проделанную работу похвалят тоже исключительно вас.

Стрелец

Люди восхищаются вашим оптимизмом и отличным чувством юмора. Однако вы бываете слишком оптимистичными, и другие просто злорадствуют, если у вас что-то не получается.

Козерог

Вы терпеливы, амбициозны и всегда принимаете правильные решения. Вы выглядите такими спокойными и уравновешенными, что находиться рядом с вами становится некомфортно. Людям намного легче, когда они видят, что даже вы можете ошибиться и сомневаться в себе.

Водолей

Вам все равно, что о вас думают окружающие. Все так говорят, но мало кто признается в том, что вас это не касается.

Ваша оригинальность и независимость раздражают окружающих настолько, что они только и ждут, когда вы оступитесь.

Рыбы