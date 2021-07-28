Подробности тяжелого фронтального столкновения на Вентспилсском шоссе

Гатис, видевший момент аварии, рассказал передаче, что белая Škoda без понятной причины выехала на встречную полосу, где вызвала столкновение с автомобилем BMW.

"Сразу же после 7 часов утра водитель автомашины Škoda выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW. BMW исчезла в канаве, а Škoda сделала пару поворотов в 360 градусов вокруг себя и остановилась на своей полосе, крутилась как карусель", - рассказал Гатис.

Галерея: Авария на Вентспилсском шоссе

На тяжелую аварию выехали четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи, в том числе бригада врачей-специалистов, присоединяющаяся в случаях очень серьезных ранений. До их прибытия студенты делали все, что могли, чтобы помочь пострадавшим.

Водитель Škoda была зажата в деформированном кузове автомобиля, поэтому для того, чтобы ее вытащить, в дело пришлось вступать бригаде Пожарно-спасательной службы со спецтехникой. Пока происходили работы по спасению пострадавших и ликвидации последствий аварии, движение на Вентспилсском шоссе в этом месте было блокировано в обоих направлениях.

Авария на Вентспилсском шоссе ФОТО: Скриншот видео

Медики в медучреждения доставили трех человек, у двух из которых была констатирована политравма, то есть серьезные травмы нескольких частей тела. Состояние этих людей классифицировалось как тяжелое, однако стабильное, они находились в сознании.

Согласно имеющейся в распоряжении Degpunktā информации, алкоголь никто из водителей не употреблял. Прозвучала официально неподтвержденная информация, что водитель могла заснуть за рулем. Почему женщина выехала на встречную полосу и что произошло за моменты до столкновения, продолжат выяснять инспекторы. Движение было восстановлено в 11 часов.