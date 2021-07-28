Дуэт Граудиня/Кравченока одержал первую победу на Олимпиаде в Токио

В ночь на среду дуэт Кравченока/Граудиня встречался с бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой и одержал победу со счётом 2:1 (21:15, 12:21, 15:12).

Это первая победа латвийских волейболисток в Токио на дебютной Олимпиаде. В первом матче группового этапа Граудиня/Кравченока уступили американкам Келли Клас и Саре Спонсиле. В следующем матче наш дуэт сыграет с представителями Кении. Игра состоится 31 июля в 4 утра по латвийскому времени.

Отметим, что в 1/8 финала напрямую выйдут две лучшие команды из каждой группы. К ним присоединятся две лучшие команды, занявшие третьи места в группах. Ещё две сборные получат путёвку в 1/8 финала в ходе мини-турнира для остальных команд, занявших третьи места в группах.

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.