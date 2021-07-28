Ср, 28.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Дуэт Граудиня/Кравченока одержал первую победу на Олимпиаде в Токио

Тина Граудиня и Анастасия Кравченока ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня одержал победу во втором матче группового турнира Олимпийских игр в Токио.

В ночь на среду дуэт Кравченока/Граудиня встречался с бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой и одержал победу со счётом 2:1 (21:15, 12:21, 15:12).

Это первая победа латвийских волейболисток в Токио на дебютной Олимпиаде. В первом матче группового этапа Граудиня/Кравченока уступили американкам Келли Клас и Саре Спонсиле. В следующем матче наш дуэт сыграет с представителями Кении. Игра состоится 31 июля в 4 утра по латвийскому времени.

Отметим, что в 1/8 финала напрямую выйдут две лучшие команды из каждой группы. К ним присоединятся две лучшие команды, занявшие третьи места в группах. Ещё две сборные получат путёвку в 1/8 финала в ходе мини-турнира для остальных команд, занявших третьи места в группах.

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


НАВЕРХ
Back