Ср, 28.07.2021
Наука довела нас до вуза - почему нам не положиться на нее еще раз? Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов
Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов

Выявлено 78 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 34,1

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В минувшие сутки в Латвии выявлено 78 новых случаев Covid-19. Поступило сообщение о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 31,8 до 34,1 случая.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

Во вторник был сделан 6881 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 650 человек.


НАВЕРХ
Back