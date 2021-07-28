Выявлено 78 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 34,1

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 31,8 до 34,1 случая.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

Во вторник был сделан 6881 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.