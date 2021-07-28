Последствия грозы: пожарным пришлось убирать сломанные деревья с дорог и машин

В большей части случаев деревья нужно было убрать с проезжей части дороги, в одном случае в Риге дерево упало на легковые автомобили, а еще в одном - в волости Алсвикю Алуксненского края - на крышу хозяйственной постройки.
Еще в одном случае в Риге с проезжей части пришлось убирать столб опоры электролинии.
Напомним, во вторник в Латвии местами бушевала гроза с сильным дождем и порывами ветра.
В частности, из-за ливня затопило часть улиц в Саласпилсе и Огре, в результате чего было затруднено передвижение на автомобилях. В обоих городах также затоплены внутренние дворы многоквартирных домов.