Ср, 28.07.2021
Убедить меня невозможно, только заставить. Просто заставить. Либо делай прививку, либо, я не знаю, мы тебя застрелим. И даже в этом случае я скорее выберу, чтобы застрелили. Дело принципа и чести. Василий, противник вакцинации
Василий, противник вакцинации

Последствия грозы: пожарным пришлось убирать сломанные деревья с дорог и машин

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

За прошедшие сутки сотрудники Пожарно-спасательной службы получили семь вызовов на сломанные ветром деревья, которые упали на дороги или другие важные объекты, сообщает агентство LETA.

В большей части случаев деревья нужно было убрать с проезжей части дороги, в одном случае в Риге дерево упало на легковые автомобили, а еще в одном - в волости Алсвикю Алуксненского края - на крышу хозяйственной постройки.

Еще в одном случае в Риге с проезжей части пришлось убирать столб опоры электролинии.

Напомним, во вторник в Латвии местами бушевала гроза с сильным дождем и порывами ветра.

В частности, из-за ливня затопило часть улиц в Саласпилсе и Огре, в результате чего было затруднено передвижение на автомобилях. В обоих городах также затоплены внутренние дворы многоквартирных домов. 


НАВЕРХ
Back