Последствия грозы: пожарным пришлось убирать сломанные деревья с дорог и машин

В большей части случаев деревья нужно было убрать с проезжей части дороги, в одном случае в Риге дерево упало на легковые автомобили, а еще в одном - в волости Алсвикю Алуксненского края - на крышу хозяйственной постройки.

Еще в одном случае в Риге с проезжей части пришлось убирать столб опоры электролинии.

Напомним, во вторник в Латвии местами бушевала гроза с сильным дождем и порывами ветра.