Видео ⟩ В Литве семья лосей прервала пикник, чтобы попить воды из бассейна
Литовец Аудриус Милес в соцсети Facebook опубликовал видео, на котором видно, что во время пикника через кусты пробралась семья лосей, чтобы попить воды из бассейна.
Литовец Аудриус Милес в соцсети Facebook опубликовал видео, на котором видно, что во время пикника через кусты пробралась семья лосей, чтобы попить воды из бассейна.
Изначально лось наблюдал из кустов за людьми, которые наслаждались трапезой. Вскоре лось вышел и пошел в направлении бассейна.
За взрослым животным следовали два маленьких лосенка, которые тоже попили воды.
Недавно Эвелина Хромченко поделилась в соцсетях очень милым видео: прохожий не оставил в беде в жаркую погоду бедную белочку, которой очень хотелось пить.