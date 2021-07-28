Опрос: далеко не все водители в Латвии умеют менять шины на автомобиле

29% участников опроса указали, что в подобных ситуациях обращаются в автосервис, а 21% звонят знакомым, которые что-то понимают в автомобилях. В целом более 40% владельцев автомобилей признали, что по крайней мере один раз в их водительской практике был случай, когда автомобиль сломался на дороге и требовалась техническая помощь.

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего водители сталкивались с такими неполадками, как проколотая шина (31%), сбой электроники (29%), дефект двигателя (21%) и севший аккумулятор (14%).

Примечательно, что только 7% водителей в ходе опроса указали, что при технических неполадках останавливали проезжающие машины, а 5% искали информацию в интернете, как действовать, если произошла неполадка с автомобилем.