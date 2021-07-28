За сутки в ДТП погиб один человек, еще 29 человек получили травмы

Во вторник в Латвии зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 21 ДТП люди получили травмы.
В 14 ДТП, произошедших вчера в Риге, зарегистрировано 20 пострадавших. Шесть пострадавших - велосипедисты, один - пешеход.
В ДТП в Курземе пострадали пять человек, один из которых - велосипедист. В свою очередь, один человек погиб.
По словам Мадары Шершневой, старшего специалиста по связям с общественностью Курземского регионального управления государственной полиции, вчера около 19:00 Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Вармской волости Кулдигского края.
По словам Шершневой, автомашина Volkswagen Passat, у которой не было государственной техпроверки, съехала с дороги и перевернулась. На месте было установлено, что находившийся за рулем автомашины мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (1,27 промилле) и не имел права управлять транспортным средством.
Мужчину доставили в больницу. Около 23:00 в Государственную полицию поступила информация из медицинского учреждения о смерти мужчины. По факту происшествия в Государственной полиции начат уголовный процесс.
В Латгале вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека, а в Видземе и Земгале - по одному.
За минувшие сутки составлено 409 протоколов об административных правонарушениях в области правил дорожного движения. Четыре человека были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, а двое были остановлены за вождение под воздействием наркотических средств. Пять водителей были оштрафованы за агрессивное вождение, а 186 водителей оштрафованы за превышение скоростного режима.