За сутки в ДТП погиб один человек, еще 29 человек получили травмы

Во вторник в Латвии зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 21 ДТП люди получили травмы.

В 14 ДТП, произошедших вчера в Риге, зарегистрировано 20 пострадавших. Шесть пострадавших - велосипедисты, один - пешеход.

В ДТП в Курземе пострадали пять человек, один из которых - велосипедист. В свою очередь, один человек погиб.

По словам Мадары Шершневой, старшего специалиста по связям с общественностью Курземского регионального управления государственной полиции, вчера около 19:00 Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Вармской волости Кулдигского края.

По словам Шершневой, автомашина Volkswagen Passat, у которой не было государственной техпроверки, съехала с дороги и перевернулась. На месте было установлено, что находившийся за рулем автомашины мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (1,27 промилле) и не имел права управлять транспортным средством.

Мужчину доставили в больницу. Около 23:00 в Государственную полицию поступила информация из медицинского учреждения о смерти мужчины. По факту происшествия в Государственной полиции начат уголовный процесс.

В Латгале вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека, а в Видземе и Земгале - по одному.