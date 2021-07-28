Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном". В НХЛ никогда не платили таких денег ветеранам

Новый контракт Овечкина с "Вашингтоном" рассчитан на пять лет, а годовой оклад нападающего составит 9,5 миллиона долларов. Таким образом, за пять лет он заработает 47,5 миллиона долларов.
Из россиян в НХЛ больше Овечкина получают лишь Сергей Бобровский из "Флориды" (10 млн долларов год), а также Артимей Панарин из "Рейнджерс" (11,7 млн долларов в год).
"Спорт-Экспресс" пишет, что ни один хоккеист в истории НХЛ не получал настолько шикарных условий, достигнув 35-летнего возраста.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе "Вашингтона". Россиянин в общей сложности забросил за команду 730 шайб - это шестой результат в истории НХЛ. В сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Стэнли, который стал для "Вашингтона" первым в истории.