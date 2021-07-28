Видео ⟩ Строительство Rail Baltica: как в русле Даугавы искали взрывоопасные предметы

Как указали представители компании RB Rail, взрывоопасных предметов на поверхности русла реки найдено не было.

Обследование на тему взрывоопасных предметов на поверхности русла Даугавы в округе Саулкалне и Даугмале было проведено в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами с 21 по 23 июля.

Несмотря на то, что взрывоопасных предметов на поверхности русла реки не нашли, из нее вытащили советский компрессор весом около 300 килограммов, кроме того, найдена пластиковая труба диаметром примерно пять сантиметров, которая, возможно, пересекает Даугаву.

Галерея: Поиск взрывоопасных предметов в русле Даугавы