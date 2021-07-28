Видео ⟩ Строительство Rail Baltica: как в русле Даугавы искали взрывоопасные предметы

Как указали представители компании RB Rail, взрывоопасных предметов на поверхности русла реки найдено не было.
Обследование на тему взрывоопасных предметов на поверхности русла Даугавы в округе Саулкалне и Даугмале было проведено в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами с 21 по 23 июля.
Несмотря на то, что взрывоопасных предметов на поверхности русла реки не нашли, из нее вытащили советский компрессор весом около 300 килограммов, кроме того, найдена пластиковая труба диаметром примерно пять сантиметров, которая, возможно, пересекает Даугаву.
Галерея: Поиск взрывоопасных предметов в русле Даугавы
Напомним, проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии от Таллинна до Литвы и границы с Польшей, чтобы дальше страны Балтии можно было соединить с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с европейской шириной рельсов (1435 миллиметров) с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.