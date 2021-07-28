Вблизи латвийских границ замечены российские истребители и корабли

Во вторник патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря у латвийских морских территориальных границ идентифицировали четыре многоцелевых истребителя Су-27.

В свою очередь в среду в латвийской эксклюзивной экономической зоне в четырех морских милях от территориальных вод страны вооруженные силы идентифицировали минные тральщики класса "Александрит" "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".