Ср, 28.07.2021
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Талис Юхна, академик, проректор Рижского технического университета
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Вблизи латвийских границ замечены российские истребители и корабли

Су-27. Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/RAF/MoD/Crown Copyright/Handout via Reuters

Вблизи границ Латвии во вторник и в среду констатированы самолеты и корабли вооруженных сил РФ, сообщает агентство LETA.

Во вторник патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря у латвийских морских территориальных границ идентифицировали четыре многоцелевых истребителя Су-27.

В свою очередь в среду в латвийской эксклюзивной экономической зоне в четырех морских милях от территориальных вод страны вооруженные силы идентифицировали минные тральщики класса "Александрит" "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов".

Российские самолеты и военные корабли уже на протяжении нескольких лет регулярно замечают вблизи границ Латвии.


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