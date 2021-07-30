"Я хочу ребёнка". София Позднякова - фехтовальщица, которой было суждено стать олимпийской чемпионкой

В решающем матче на дебютной для себя Олимпиаде она оказалась сильнее более именитой соотечественницы Софьи Великой (15:11), которая в третий раз дошла до финала Олимпиады, но ни разу так и не смогла победить в решающем поединке.

Что касается 24-летней Поздняковой, то до поездки в Токио она дважды побеждала на чемпионатах мира и Европы (2008, 2019), а в этом году впервые стала чемпионкой России в индивидуальном первенстве.

Кажется, что Софии было суждено стать олимпийской чемпионкой. А как иначе, если отцом спортсменки является легендарный Станислав Поздняков?

Её отец - четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы по фехтованию. В данный момент он является президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

"Старалась получать удовольствие и не думать о медалях. Получилось то, что получилось. Папа обнял, затащил на трибуну, думала, задушит. Он, кажется, рад больше меня", - цитирует Позднякову после победы в Токио РИА Новости.

Мама и бабушка Софии также имели отношение к фехтованию - обе они были рапиристками. Интересно, что первые шаги в спорте София начала делать в плавании и акробатике, но по разным причинам судьба привела девочку именно в фехтование.

В 18-летнем возрасте Позднякова переехала в Москву, а в 2017 году попала в сборную России. В интервью София рассказывала, что про неё часто говорили, мол, в команду она попала по блату благодаря знаменитому отцу. Девушка обижалась, но своими результатами доказывала, что дело совсем не в этом.

"Шутят, что всё папа устроил. Поначалу было обидно, но сейчас перестала обращать на это внимание. Надеюсь, со временем этого будет меньше и станут в первую очередь говорить, что я не дочка Позднякова, а София Позднякова", - говорила саблистка в интервью "Матч-ТВ".

На Олимпиаду в Токио Позднякова ехала в тени Софьи Великой - главной звезды фехтования. В российском финале Позднякова уверенно обыграла соперницу и завоевала золото на дебютной для себя Олимпиаде.