Сборная Латвии по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады, где сыграет против россиян

В 1/2 финала сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, одержала разгромную победу над Бельгией со счётом 21:8.

Самым результативным в составе нашей сборной стал Ласманис, который заработал 9 очков и отдал три результативные передачи. Семь очков в копилку сборной Латвии принёс Миезис, четыре - Круминьш и одно очко на счету Чаварса.

Вторым полуфиналистом сенсационно стала команда Олимпийского комитета России (ОКР), которая в полуфинале разгромила Сербию со счётом 21:10. Самым результативным в составе россиян стал Александр Зуев, который набрал 11 очков.

Стоит отметить, что до этого матча Сербия одержала на турнире семь побед в семи матчах и на групповом этапе разгромила команду ОКР с таким же счётом - 21:10.

Таким образом, в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 сборная Латвии сыграет с командой ОКР. Начало игры в 16:25. Матч за третье место между командами Сербии и Бельгии начнётся в 15:15.

Баскетбол 3x3 впервые представлен в программе Олимпийских игр.