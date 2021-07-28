Смерть спустя 40 дней после вакцинации: информацию проверит специальная комиссия

Сообщение оценит созданная ZVA мультидисциплинарная комиссия экспертов, в том числе специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, Инспекции здравоохранения и Совета по иммунизации, а также врачи-специалисты соответственной медицинской сферы, сообщает госагентство в Twitter.