Смерть спустя 40 дней после вакцинации: информацию проверит специальная комиссия

Сообщение оценит созданная ZVA мультидисциплинарная комиссия экспертов, в том числе специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, Инспекции здравоохранения и Совета по иммунизации, а также врачи-специалисты соответственной медицинской сферы, сообщает госагентство в Twitter.
Госагентство призывает принять во внимание, что пока рано делать какие-либо выводы, стала ли причиной летального исхода вакцина или нет.
Во вторник, 27 июля, ZVA запросило дополнительную информацию, чтобы произвести оценку конкретного случая.
Предоставляя информацию о побочных эффектах лекарств, Государственное агентство лекарств всегда соблюдает принцип открытости и независимого предоставления сведений, поэтому актуальная информация о побочных эффектах вместе с пояснениями о процессе их оценки еженедельно публикуется на сайте ZVA.