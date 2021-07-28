Ср, 28.07.2021
Наука довела нас до вуза - почему нам не положиться на нее еще раз? Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов
Кристафер Зейлюкс, президент Латвийского объединения студентов

Смерть спустя 40 дней после вакцинации: информацию проверит специальная комиссия

Автомобиль скорой помощи ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Государственное агентство лекарств (ZVA) информирует, что получило сообщение о летальном исходе 25 июня 2021 года, спустя 40 дней после вакцинации от Covid-19. Сообщение поступило от врача.

Сообщение оценит созданная ZVA мультидисциплинарная комиссия экспертов, в том числе специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, Инспекции здравоохранения и Совета по иммунизации, а также врачи-специалисты соответственной медицинской сферы, сообщает госагентство в Twitter.

Госагентство призывает принять во внимание, что пока рано делать какие-либо выводы, стала ли причиной летального исхода вакцина или нет.

Во вторник, 27 июля, ZVA запросило дополнительную информацию, чтобы произвести оценку конкретного случая.

Предоставляя информацию о побочных эффектах лекарств, Государственное агентство лекарств всегда соблюдает принцип открытости и независимого предоставления сведений, поэтому актуальная информация о побочных эффектах вместе с пояснениями о процессе их оценки еженедельно публикуется на сайте ZVA.


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