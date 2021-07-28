В Эстонии за сутки выявлено 173 новых случая Covid-19, в Литве - 337

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 337 новых случаев Covid-19, при этом новых смертей с коронавирусом зарегистрировано не было, сообщил в среду Департамент статистики.

Во вторник было сделано 12 693 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%. Всего в Литве сделан 4 140 501 тест на коронавирус.

С начала пандемии Covid-19 был выявлен в 281 629 случаях, выздоровевшими считаются 268 834 человека.

Всего в Литве умерло 4412 человека, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 118 пациентов с Covid-19, 13 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве вырос до 80,4 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привито 1 373 557 человек, в том числе 12 21 732 человека завершили процесс вакцинации.

Эстония

Вчера в Эстонии заражение коронавирусом было подтверждено еще у 173 человек, но сообщений о новых смертях, связанных с Covid-19, не поступало, сообщил в среду Департамент здравоохранения.

За минувшие сутки было сделано 3172 теста на коронавирус, доля положительных результатов составила 5,5%.

Всего в Эстонии было сделано 1 606 144 теста на заражение Covid-19.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Эстонии достигло 132 891, при этом 84 816 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умер 1271 человек, заразившийся Covid-19.

В настоящие время в эстонских больницах проходят лечение 35 пациентов с Covid-19.

По оценке Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 96,09 случая.