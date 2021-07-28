Золото! Латвийские баскетболисты 3х3 обыграли россиян в финале Олимпиады

В решающем матче сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.

Сборная Латвии большую часть матча находилась в роли догоняющих и лишь за 4 минуты до конца игры наши баскетболисты смогли сравнять счёт, а затем и выйти вперёд.

В оставшееся время латвийские баскетболисты преимущества не растеряли, а за 28 секунд до конца встречи Ласманис провёл точный дальний бросок, который и принёс Латвии первое золото Олимпийских игр в Токио.

Именно Ласманис стал самым результативным игроком финала - на его счету 10 заработанных очков. Ещё 7 очков заработал Миезис и по два - Чаварс и Круминьш. Отметим также, что Круминьш не мог играть в концовке матча, так как в одном из игровых эпизодов неудачно подвернул ногу.

В матче за бронзовые медали победу одержала Сербия, которая разгромила Бельгию со счётом 21:10. Примечательно, что сербы на Олимпиаде в Токио потерпели лишь одно поражение - в полуфинале турнира от россиян (10:21).

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