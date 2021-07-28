Сайт и соцсети "Белсат" в Беларуси признали экстремистскими
27 июля суд Гомеля признал сайт телеканала "Белсат" и его соцсети (Telegram-канал, профили в Facebook, ВКонтакте и Instagram) экстремистскими.
27 июля суд Гомеля признал сайт телеканала "Белсат" и его соцсети (Telegram-канал, профили в Facebook, ВКонтакте и Instagram) экстремистскими.
Официально "Белсат" - польский спутниковый телеканал, но вещает он в основном на белорусском языке и рассчитан на жителей Беларуси.
Напомним, с февраля 2021 года начали объявлять экстремистскими многие протестные Telegram-каналы или электронные версии независимых СМИ.
После решения суда ресурсы, признанные запрещенными, вносят в "Республиканский список экстремистских материалов".
За размещение ссылок на эти каналы, распространение и хранение информации (фото, видео) с них грозит наказание в виде штрафа или ареста.