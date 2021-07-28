Ср, 28.07.2021
Убедить меня невозможно, только заставить. Просто заставить. Либо делай прививку, либо, я не знаю, мы тебя застрелим. И даже в этом случае я скорее выберу, чтобы застрелили. Дело принципа и чести. Василий, противник вакцинации
Василий, противник вакцинации

Сайт и соцсети "Белсат" в Беларуси признали экстремистскими

ФОТО: официальный Telegram-канал МВД

27 июля суд Гомеля признал сайт телеканала "Белсат" и его соцсети (Telegram-канал, профили в Facebook, ВКонтакте и Instagram) экстремистскими.

Официально "Белсат" - польский спутниковый телеканал, но вещает он в основном на белорусском языке и рассчитан на жителей Беларуси.

Напомним, с февраля 2021 года начали объявлять экстремистскими многие протестные Telegram-каналы или электронные версии независимых СМИ.

После решения суда ресурсы, признанные запрещенными, вносят в "Республиканский список экстремистских материалов".

За размещение ссылок на эти каналы, распространение и хранение информации (фото, видео) с них грозит наказание в виде штрафа или ареста.


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