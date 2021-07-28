Сайт и соцсети "Белсат" в Беларуси признали экстремистскими

Официально "Белсат" - польский спутниковый телеканал, но вещает он в основном на белорусском языке и рассчитан на жителей Беларуси.

Напомним, с февраля 2021 года начали объявлять экстремистскими многие протестные Telegram-каналы или электронные версии независимых СМИ.

После решения суда ресурсы, признанные запрещенными, вносят в "Республиканский список экстремистских материалов".