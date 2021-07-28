Латвийские пловцы завершили выступления на Олимпиаде в Токио

В третьем предварительном заплыве Малюк заняла шестое место в конкуренции восьми спортсменок, показав результат 56,39 секунды, что хуже, чем установленный спортсменкой рекорд Латвии в 55,57 секунды.

Лучший результат в соревнованиях из 51 спортсмена показала австралийка Эмма Маккеон, установившая новый олимпийский рекорд - 52,13 секунды.

Напомним, в понедельник Иева Малюк участвовала в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем и заняла 24-е место в соревновании 29 пловцов. Второй представитель Латвии Даниил Бобров во вторник занял 31-е место на дистанции 200 метровбрассом. Таким образом, для латвийских пловцов Олимпиада в Токио подошла к концу.