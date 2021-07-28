Ср, 28.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Латвийские пловцы завершили выступления на Олимпиаде в Токио

Иева Малюк ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская пловчиха Иева Малюк финишировала шестой в предварительном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио, заняв 37-е место и не попав в полуфинал.

В третьем предварительном заплыве Малюк заняла шестое место в конкуренции восьми спортсменок, показав результат 56,39 секунды, что хуже, чем установленный спортсменкой рекорд Латвии в 55,57 секунды.

Лучший результат в соревнованиях из 51 спортсмена показала австралийка Эмма Маккеон, установившая новый олимпийский рекорд - 52,13 секунды.

Напомним, в понедельник Иева Малюк участвовала в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем и заняла 24-е место в соревновании 29 пловцов. Второй представитель Латвии Даниил Бобров во вторник занял 31-е место на дистанции 200 метровбрассом. Таким образом, для латвийских пловцов Олимпиада в Токио подошла к концу.

Олимпийские игры в Токио будут проходить до 8 августа. За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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