Латвийские пловцы завершили выступления на Олимпиаде в Токио
Латвийская пловчиха Иева Малюк финишировала шестой в предварительном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио, заняв 37-е место и не попав в полуфинал.
Латвийская пловчиха Иева Малюк финишировала шестой в предварительном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио, заняв 37-е место и не попав в полуфинал.
В третьем предварительном заплыве Малюк заняла шестое место в конкуренции восьми спортсменок, показав результат 56,39 секунды, что хуже, чем установленный спортсменкой рекорд Латвии в 55,57 секунды.
Лучший результат в соревнованиях из 51 спортсмена показала австралийка Эмма Маккеон, установившая новый олимпийский рекорд - 52,13 секунды.
Напомним, в понедельник Иева Малюк участвовала в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем и заняла 24-е место в соревновании 29 пловцов. Второй представитель Латвии Даниил Бобров во вторник занял 31-е место на дистанции 200 метровбрассом. Таким образом, для латвийских пловцов Олимпиада в Токио подошла к концу.
Олимпийские игры в Токио будут проходить до 8 августа. За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!