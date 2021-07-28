Ср, 28.07.2021
Те предприятия отрасли общепита, которые не смогут найти компромисс с сотрудниками в вопросе вакцинации, осенью при росте заболеваемости не смогут работать и уйдут в простой либо закроются. Янис Наглис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов
Янис Наглис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов

В Турции лестной пожар перекинулся на город; пострадали несколько десятков человек

Сегодня днем 28 июля лесной пожар, который начался в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья, перекинулся на жилые районы, сообщила "Медуза" со ссылкой на местные власти. Пожар начался в ближайшем лесу сразу в четырех местах. На улице стояла 40-градусная жара. 

Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Известно, что огонь затронул жилые дома. Над городом повис густой черный дым. Жителей четырех городских кварталов эвакуировали.

К тушению пожара привлекли по меньшей мере один самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных. В Манавгат также направили спасателей из других городов. Пожарные пытаются взять под контроль распространение огня.

Видео: Пожар в Турции

Мэр Антальи Мухиттин Беджек сказал, что это самый крупный пожар, который он когда-либо видел. Он находит подозрительным, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах. По этому поводу будет начато расследование. В результате пожара пострадали 30 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Власти Антальи утверждают, что пожар в районе Манавгата никак не угрожает безопасности туристических объектов. На место пожара вылетел министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.


НАВЕРХ
Back