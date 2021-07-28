В Турции лестной пожар перекинулся на город; пострадали несколько десятков человек

Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Известно, что огонь затронул жилые дома. Над городом повис густой черный дым. Жителей четырех городских кварталов эвакуировали.

К тушению пожара привлекли по меньшей мере один самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных. В Манавгат также направили спасателей из других городов. Пожарные пытаются взять под контроль распространение огня.

Видео: Пожар в Турции

Мэр Антальи Мухиттин Беджек сказал, что это самый крупный пожар, который он когда-либо видел. Он находит подозрительным, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах. По этому поводу будет начато расследование. В результате пожара пострадали 30 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

#turkeyNEWS🌐 01. Extreme Heat Sparks Forest Fires in Turkey's Antalya Province



[RT] pic.twitter.com/XZfYZayjNh — Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 28, 2021