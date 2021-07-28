Литовская армия будет участвовать в охране мест расселения мигрантов
Литовская армия в ближайшее время будет участвовать в охране мест, где расселяют незаконных мигрантов, утверждает министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
Литовская армия в ближайшее время будет участвовать в охране мест, где расселяют незаконных мигрантов, утверждает министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
"Мы получили новую просьбу, я думаю, что мы ее точно учтем. Министерство внутренних дел обратилось с тем, чтобы армия поспособствовала охране мест временного расселения мигрантов и контроля над ними" – сказал министр журналистам в среду.
Он сказал, что армия должна заниматься охраной 12-ти мест, в которых поселены мигранты, среди этих мест – и погранзаставы.
Анушаускас не раскрыл, сколько точно в данный момент военных помогают обеспечивать охрану границы.
Глава МВД Агне Билотайте сказала, что делается все для того, чтобы обеспечить безопасность в местах расселения.
"Мы запросили дополнительную помощь у военных в охране объектов, поскольку нам действительно это требуется. Работники нашей системы все максимально вовлечены, и когда я слышу критику о том, что у нас якобы еще есть ресурсы, что возможно они есть, я хочу четко сказать, что все структуры системы внутренних дел максимально вовлечены", – сказала журналистам министр.
Мигрантов, которые незаконно пересекают границу Литвы и Беларуси в данный момент поселяют в Центре регистрации иностранцев в палаточном городке в Пабраде, а также в Школе пограничников в Медининкай, на пограничных заставах.
Кроме того, мигрантов поселяют и на принадлежащих самоуправлениям объектам в городе Алитусе и районе, в Лаздинайском, Варенском районах.
Галерея: Мигранты на литовской границе