Ср, 28.07.2021
Те предприятия отрасли общепита, которые не смогут найти компромисс с сотрудниками в вопросе вакцинации, осенью при росте заболеваемости не смогут работать и уйдут в простой либо закроются. Янис Наглис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов
Янис Наглис, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов

Известно, где в Латвии за последние сутки зарегистрировано больше всего случаев заражения Covid-19

Vecrīgas arhitektūra ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), почти половина из 78 случаев заражения Covid-19, выявленных вчера, была зарегистрирована в Риге, но большое количество случаев было также выявлено в Вентспилсе и Салдусском крае.

В Риге было зарегистрировано 36 новых случаев, а кумулятивный показатель в столице в настоящее время составляет 282 человека.

За прошедший день в Вентспилсе было обнаружено пять новых случаев заражения и по меньшей мере пять также были выявлены в Салдусском крае. Четыре новых случая инфицирования были зарегистрированы в Мадонском краю, но меньшее количество новых случаев было зарегистрировано в ряде других муниципалитетов.

Наибольшее количество случаев за последние две недели зарегистрировано в Риге - 282, Лиепае - 28, Кекавском крае и Юрмале - 25, Вентспилсском и Ропажском краях -  20, а в Южный Курземе и Огре - 19 жителей. В Лудзенском и Валкинском краях за последние две недели заболевших не было.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 31,8 до 34,1 случая.

В настоящее время в 15 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в пяти он превышен на 50%. Самая высокая заболеваемость на 100 000 жителей в Кекаве, Олайне, Ропажском крае, Вентспилсе, Южном Курземе, Юрмале, Прейли, Елгавском крае, Риге, Краславском крае и Лиепае.


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