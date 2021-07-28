Известно, где в Латвии за последние сутки зарегистрировано больше всего случаев заражения Covid-19

В Риге было зарегистрировано 36 новых случаев, а кумулятивный показатель в столице в настоящее время составляет 282 человека.

За прошедший день в Вентспилсе было обнаружено пять новых случаев заражения и по меньшей мере пять также были выявлены в Салдусском крае. Четыре новых случая инфицирования были зарегистрированы в Мадонском краю, но меньшее количество новых случаев было зарегистрировано в ряде других муниципалитетов.

Наибольшее количество случаев за последние две недели зарегистрировано в Риге - 282, Лиепае - 28, Кекавском крае и Юрмале - 25, Вентспилсском и Ропажском краях - 20, а в Южный Курземе и Огре - 19 жителей. В Лудзенском и Валкинском краях за последние две недели заболевших не было.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 31,8 до 34,1 случая.