Чт, 29.07.2021
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Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

День #6 ⟩ Золото российских рапиристок и мировой рекорд в плавании

Российские рапиристки ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 17 комплектов медалей в 8 видах спорта.

Академическая гребля, двойка, мужчины

  1. Мартин Синкович и Валент Синкович (Хорватия) - 6:15.29
  2. Мариуш Комьюк и Чиприан Тудос (Румыния) - 6:16.58
  3. Кай Лангерфельд и Конлин Маккейб (Канада) - 6:20.43

Академическая гребля, двойка, женщины

  1. Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (Новая Зеландия) - 6:50.19
  2. Василиса Степанова и Елена Орябинская (ОКР) - 6:51.45
  3. Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (Канада) - 6:52.10

Академическая гребля, двойка парная, лёгкий вес, мужчины

  1. Финтан Маккарти, Пол О'Доннован (Ирландия) - 6.06,43
  2. Йонатана Роммельман, Джейсон Осборн (Германия) - 6.07,29.
  3. Стефано Оппо, Пьетро Рута (Италия) - 6.14,30

Академическая гребля, двойка парная, лёгкий вес, женщины

  1. Валентина Родини, Федерика Чезарини (Италия) - 6.47,54.
  2. Лора Тарантола, Клере Бове (Франция) - 6.47,68
  3. Марике Кейсер, Илсе Паулис (Нидерланды) - 6.48,03

Плавание, 800 м, вольный стиль, мужчины

  1. Роберт Финке (США) - 7:41.87
  2. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 7:42.11
  3. Михаил Романчук (Украина) - 7:42.33

Плавание, 200 м, брасс, мужчины

Победителем заплыва на 200 м брассом стал австралиец Зак Стабблти-Кук, который преодолел дистанцию за 2:06.38. Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.01), а замкнул призовую тройку финн Матти Маттссон (2:07.13).

24-летний российский пловец Антон Чупков занял четвёртое место и после заплыва объявил о завершении карьеры.

"Я думаю, что это был один из последних моих стартов на высоком международном уровне. Я хочу начать развиваться дальше. Не хочу больше жить на сборах. Я столько лет уже вне дома", - сказал Чупков после заплыва.

Плавание, 200 м, баттерфляй, женщины

Китайская пловчиха Юйфэй Чжан завоевала золото и установила олимпийский рекорд в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем, показав время 2.03,86. Серебро и бронзу завоевали американки Реган Смит (2.05,30) и Хали Фликинджер (2.05,65) соответственно.

Плавание, 100 м, вольный стиль, мужчины

Американец Кейлеб Дрессел завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд на дистанции 100 м вольным стилем. Представитель США преодолел дистанцию за 47,02 секунды. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс (47,08). Бронза досталась российскому пловцу Клименту Колесникову (47,44).

Плавание, 4x200 м, вольный стиль, женщины

  1. Китай - 7.40,33 (мировой рекорд)
  2. США - 7.40,73
  3. Австралия - 7.41,29

Стендовая стрельба, трап, женщины

Представительница Словакии Зузана Стефечекова выиграла золото Олимпиады-2020 в стендовой стрельбе в трапе, установив олимпийский рекорд (43). Серебряным призёром стала американка Кейл Браунинг (32), а бронза досталась Алессандре Перильи из Сан-Марино (29).

Стендовая стрельба, трап, мужчины

Иржи Липтак и Давид Костелецки из Чехии завоевали золото и серебро в стендовой стрельбе в трапе среди мужчин. Бронза досталась британцу Мэттью Кауарду-Холли.

Гребной слалом, каноэ-одиночка, женщины

Победительницей в гребном слаломе в каноэ-одиночке среди женщин стала австралийка Джессика Фокс. Серебро завоевала  британка Мэллори Франклин, а третье место досталась немке Андреа Херцог.

Дзюдо, до 78 кг, женщины

Японская дзюдоистка Сори Хамада стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 78 кг. В финале она победила француженку Маделен Малонгу. Обладателями бронзы стали немка Анна-Мария Вагнер и бразильянка Майра Агияр.

Дзюдо, до 100 кг, мужчины

Среди мужчин в весовой категории до 100 кг также победа осталась за представителем Японии. В решающем матче японский дзюдоист Аарон Волф победил представителя Южной Кореи Гу Хама Чхо. Обладателями бронзы стали россиянин Нияз Ильясов и португалец Жорже Фонсека.

Фехтование, команды, рапира, женщины

Российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире. В финале команда ОКР, в состав которой входили Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одолела сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34. Бронзовые медали достались итальянкам, которые разгромили США со счётом 45:23.

Спортивная гимнастика, многоборье, женщины

Американка Суниса Ли завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, набрав 57,433 балла. Второй стала бразильянка Ребека Андраде (57,298), а бронзовая медаль досталось российской гимнастке Ангелине Мельниковой (57,199).

Настольный теннис, женщины

Золотую медаль в настольном теннисе завоевала китаянка Мэн Чэнь, которая в финале обыграла свою соотечественницу Ин Ша Сунь со счётом 4:2 (9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9). В матче за третье место японка Мима Ито обыграла Мэн Юй Юй из Сингапура - 4:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7, 11:6).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)

  1. Китай - 15-7-9 (31)
  2. Япония - 15-4-6 (25)
  3. США - 14-14-10 (38)
  4. Команда ОКР - 8-11-9 (28)
  5. Австралия - 8-2-10 (20)
  6. Великобритания - 5-7-6 (18)
  7. Южная Корея - 4-3-5 (12)
  8. Франция - 3-5-3 (11)
  9. Германия - 3-3-7 (13)
  10. Италия - 2-7-10 (19)

*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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