День #6 ⟩ Золото российских рапиристок и мировой рекорд в плавании
В четверг, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 17 комплектов медалей в 8 видах спорта.
В четверг, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 17 комплектов медалей в 8 видах спорта.
Академическая гребля, двойка, мужчины
Академическая гребля, двойка, женщины
Академическая гребля, двойка парная, лёгкий вес, мужчины
Академическая гребля, двойка парная, лёгкий вес, женщины
Плавание, 800 м, вольный стиль, мужчины
Плавание, 200 м, брасс, мужчины
Победителем заплыва на 200 м брассом стал австралиец Зак Стабблти-Кук, который преодолел дистанцию за 2:06.38. Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.01), а замкнул призовую тройку финн Матти Маттссон (2:07.13).
"Я думаю, что это был один из последних моих стартов на высоком международном уровне. Я хочу начать развиваться дальше. Не хочу больше жить на сборах. Я столько лет уже вне дома", - сказал Чупков после заплыва.
Плавание, 200 м, баттерфляй, женщины
Китайская пловчиха Юйфэй Чжан завоевала золото и установила олимпийский рекорд в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем, показав время 2.03,86. Серебро и бронзу завоевали американки Реган Смит (2.05,30) и Хали Фликинджер (2.05,65) соответственно.
Плавание, 100 м, вольный стиль, мужчины
Американец Кейлеб Дрессел завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд на дистанции 100 м вольным стилем. Представитель США преодолел дистанцию за 47,02 секунды. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс (47,08). Бронза досталась российскому пловцу Клименту Колесникову (47,44).
Плавание, 4x200 м, вольный стиль, женщины
Стендовая стрельба, трап, женщины
Представительница Словакии Зузана Стефечекова выиграла золото Олимпиады-2020 в стендовой стрельбе в трапе, установив олимпийский рекорд (43). Серебряным призёром стала американка Кейл Браунинг (32), а бронза досталась Алессандре Перильи из Сан-Марино (29).
Стендовая стрельба, трап, мужчины
Иржи Липтак и Давид Костелецки из Чехии завоевали золото и серебро в стендовой стрельбе в трапе среди мужчин. Бронза досталась британцу Мэттью Кауарду-Холли.
Гребной слалом, каноэ-одиночка, женщины
Победительницей в гребном слаломе в каноэ-одиночке среди женщин стала австралийка Джессика Фокс. Серебро завоевала британка Мэллори Франклин, а третье место досталась немке Андреа Херцог.
Дзюдо, до 78 кг, женщины
Японская дзюдоистка Сори Хамада стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 78 кг. В финале она победила француженку Маделен Малонгу. Обладателями бронзы стали немка Анна-Мария Вагнер и бразильянка Майра Агияр.
Дзюдо, до 100 кг, мужчины
Среди мужчин в весовой категории до 100 кг также победа осталась за представителем Японии. В решающем матче японский дзюдоист Аарон Волф победил представителя Южной Кореи Гу Хама Чхо. Обладателями бронзы стали россиянин Нияз Ильясов и португалец Жорже Фонсека.
Фехтование, команды, рапира, женщины
Российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире. В финале команда ОКР, в состав которой входили Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одолела сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34. Бронзовые медали достались итальянкам, которые разгромили США со счётом 45:23.
Спортивная гимнастика, многоборье, женщины
Американка Суниса Ли завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, набрав 57,433 балла. Второй стала бразильянка Ребека Андраде (57,298), а бронзовая медаль досталось российской гимнастке Ангелине Мельниковой (57,199).
Настольный теннис, женщины
Золотую медаль в настольном теннисе завоевала китаянка Мэн Чэнь, которая в финале обыграла свою соотечественницу Ин Ша Сунь со счётом 4:2 (9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9). В матче за третье место японка Мима Ито обыграла Мэн Юй Юй из Сингапура - 4:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7, 11:6).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
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