День #6 ⟩ Золото российских рапиристок и мировой рекорд в плавании

Плавание, 200 м, баттерфляй, женщины

Китайская пловчиха Юйфэй Чжан завоевала золото и установила олимпийский рекорд в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем, показав время 2.03,86. Серебро и бронзу завоевали американки Реган Смит (2.05,30) и Хали Фликинджер (2.05,65) соответственно.

Плавание, 100 м, вольный стиль, мужчины

Американец Кейлеб Дрессел завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд на дистанции 100 м вольным стилем. Представитель США преодолел дистанцию за 47,02 секунды. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс (47,08). Бронза досталась российскому пловцу Клименту Колесникову (47,44).

Плавание, 4x200 м, вольный стиль, женщины

Китай - 7.40,33 (мировой рекорд) США - 7.40,73 Австралия - 7.41,29

Стендовая стрельба, трап, женщины

Представительница Словакии Зузана Стефечекова выиграла золото Олимпиады-2020 в стендовой стрельбе в трапе, установив олимпийский рекорд (43). Серебряным призёром стала американка Кейл Браунинг (32), а бронза досталась Алессандре Перильи из Сан-Марино (29).

Стендовая стрельба, трап, мужчины

Иржи Липтак и Давид Костелецки из Чехии завоевали золото и серебро в стендовой стрельбе в трапе среди мужчин. Бронза досталась британцу Мэттью Кауарду-Холли.

Гребной слалом, каноэ-одиночка, женщины

Победительницей в гребном слаломе в каноэ-одиночке среди женщин стала австралийка Джессика Фокс. Серебро завоевала британка Мэллори Франклин, а третье место досталась немке Андреа Херцог.

Дзюдо, до 78 кг, женщины

Японская дзюдоистка Сори Хамада стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 78 кг. В финале она победила француженку Маделен Малонгу. Обладателями бронзы стали немка Анна-Мария Вагнер и бразильянка Майра Агияр.

Дзюдо, до 100 кг, мужчины

Среди мужчин в весовой категории до 100 кг также победа осталась за представителем Японии. В решающем матче японский дзюдоист Аарон Волф победил представителя Южной Кореи Гу Хама Чхо. Обладателями бронзы стали россиянин Нияз Ильясов и португалец Жорже Фонсека.

Фехтование, команды, рапира, женщины

Российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире. В финале команда ОКР, в состав которой входили Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одолела сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34. Бронзовые медали достались итальянкам, которые разгромили США со счётом 45:23.

Спортивная гимнастика, многоборье, женщины

Американка Суниса Ли завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, набрав 57,433 балла. Второй стала бразильянка Ребека Андраде (57,298), а бронзовая медаль досталось российской гимнастке Ангелине Мельниковой (57,199).

Настольный теннис, женщины

Золотую медаль в настольном теннисе завоевала китаянка Мэн Чэнь, которая в финале обыграла свою соотечественницу Ин Ша Сунь со счётом 4:2 (9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9). В матче за третье место японка Мима Ито обыграла Мэн Юй Юй из Сингапура - 4:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7, 11:6).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 15-7-9 (31) Япония - 15-4-6 (25) США - 14-14-10 (38) Команда ОКР - 8-11-9 (28) Австралия - 8-2-10 (20) Великобритания - 5-7-6 (18) Южная Корея - 4-3-5 (12) Франция - 3-5-3 (11) Германия - 3-3-7 (13) Италия - 2-7-10 (19) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России