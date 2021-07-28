В Риге на пешеходном переходе сбили велосипедиста; девушка получила много увечий
В полдень 28 июля в Риге в районе Дарзциемс машина сбила девушку на велосипеде, сообщает программа TV3 Degpunktā.
В полдень 28 июля в Риге в районе Дарзциемс машина сбила девушку на велосипеде, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Велосипедная поездка для девушки 30 лет неожиданно закончилась машиной скорой медицинской помощи (NMPD). Девушка переходила регулируемый пешеходный переход на улице Резекнес в Дарзциемсе и "столкнулась" с автомобилем посреди дороги. При падении с велосипеда она ударилась головой о лобовое стекло автомобиля.
Водитель Honda рассказала свою версию случившегося, заявив, что пересекла перекресток на зеленый свет светофора: "Она даже не смотрела на нас, просто смотрела прямо перед собой. Я говорю, что если бы не я, ее бы сбил кто-то другой. Она шла без остановки. Затем она извинилась, сказав, что ее глаза были затуманены".
Александр измерил дорогу возле места происшествия и после столкновения решил остаться и дождаться полиции, чтобы дать показания: "Я шел в том направлении, был зеленый свет. Я услышал грохат, я обернулся, а женщина уже была здесь лежит. Для велосипеда - был красный [свет] ".
Врачи поместили пострадавшую в машину скорой помощи и после осмотра пришли к выводу, что девушка получила несколько телесных повреждений и ее необходимо доставить в медицинское учреждение.
Видео: сюжет передачи Degpunktā на латышском языке