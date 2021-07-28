В Риге на пешеходном переходе сбили велосипедиста; девушка получила много увечий

Велосипедная поездка для девушки 30 лет неожиданно закончилась машиной скорой медицинской помощи (NMPD). Девушка переходила регулируемый пешеходный переход на улице Резекнес в Дарзциемсе и "столкнулась" с автомобилем посреди дороги. При падении с велосипеда она ударилась головой о лобовое стекло автомобиля.

Водитель Honda рассказала свою версию случившегося, заявив, что пересекла перекресток на зеленый свет светофора: "Она даже не смотрела на нас, просто смотрела прямо перед собой. Я говорю, что если бы не я, ее бы сбил кто-то другой. Она шла без остановки. Затем она извинилась, сказав, что ее глаза были затуманены".

Александр измерил дорогу возле места происшествия и после столкновения решил остаться и дождаться полиции, чтобы дать показания: "Я шел в том направлении, был зеленый свет. Я услышал грохат, я обернулся, а женщина уже была здесь лежит. Для велосипеда - был красный [свет] ".

Врачи поместили пострадавшую в машину скорой помощи и после осмотра пришли к выводу, что девушка получила несколько телесных повреждений и ее необходимо доставить в медицинское учреждение.