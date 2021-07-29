Чт, 29.07.2021
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Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

Фото ⟩ "Прямо как ходячий цветок!": пользователи в соцсетях шутят о визите Макрона во Французскую Полинезию

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Визит президента Франции Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию вызвал широкое внимание и обсуждение в социальных сетях. По местной традиции на него повесили множество венков из цветов.

Фотографии, на которых изображен Эммануэль Макрон с несколькими венками цветов, были сделаны во Французской Полинезии, бывшей колонии, которая теперь является заморской территорией Франции и состоит из 100 островов. Это первая официальная поездка президента Франции в этот регион.

Президент Франции прибыл во Французскую Полинезию, чтобы подчеркнуть стратегическое значение заморской территории и поговорить о последствиях ядерных испытаний во Франции.

Пользователи Twitter обсуждали фото и видео, на которых видно, как несколько цветочных венков висят на шее президента Франции. Несколько фото и видео были обработаны в фотошопе: на них добавили дополнительные венки из цветов.

Некоторые пользователи социальных сетей назвали президента Франции "ходячим цветком".

Видео: Визит президента Франции Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию


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