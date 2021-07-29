Фото ⟩ "Прямо как ходячий цветок!": пользователи в соцсетях шутят о визите Макрона во Французскую Полинезию

Фотографии, на которых изображен Эммануэль Макрон с несколькими венками цветов, были сделаны во Французской Полинезии, бывшей колонии, которая теперь является заморской территорией Франции и состоит из 100 островов. Это первая официальная поездка президента Франции в этот регион.

Президент Франции прибыл во Французскую Полинезию, чтобы подчеркнуть стратегическое значение заморской территории и поговорить о последствиях ядерных испытаний во Франции.

Пользователи Twitter обсуждали фото и видео, на которых видно, как несколько цветочных венков висят на шее президента Франции. Несколько фото и видео были обработаны в фотошопе: на них добавили дополнительные венки из цветов.

Некоторые пользователи социальных сетей назвали президента Франции "ходячим цветком".

Видео: Визит президента Франции Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию

President Of France , Emmanuel Macron Becomes A Meme On Twitter As ‘The Walking Flower’ After He Was Welcomed With Garlands Of Flowers And Seashells During His Tour Of French Polynesia. He Was Visiting A Tsunami Shelter Building Site On Manihi Island#France #FrenchPolynesia pic.twitter.com/Pci6D3Bxla — Minivan Vayaa | މިނިވަންވަޔާއި | #PLM 🇵🇸🇲🇻 (@minivanvayaa) July 28, 2021

how do they see it pic.twitter.com/hCmgMWH8kt — Abdulmajeed Alenzy (@MJED_95) July 27, 2021