ВОЗ: на прошлой неделе количество смертей от Covid-19 выросло на 21%
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, 28 июля, что число смертей, связанных с Covid-19, в мире выросло на 21% за последнюю неделю, сообщает DPA.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, 28 июля, что число смертей, связанных с Covid-19, в мире выросло на 21% за последнюю неделю, сообщает DPA.
Согласно сбору данных с 19 по 25 июля, из 69 000 новых смертей большинство было зарегистрировано в Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии.
По данным организации, расположенной в Женеве,
На прошлой неделе было подтверждено 3,8 миллиона новых случаев заражения, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе.
С начала пандемии в начале 2020 года было подтверждено почти 194 миллиона случаев инфицирования.
Уже сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила в субботу, 17 июля, что растущая пандемия Covid-19 во многих частях мира увеличивает вероятность появления новых, потенциально опасных вариантов вируса в будущем.