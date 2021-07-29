ВОЗ: на прошлой неделе количество смертей от Covid-19 выросло на 21%

Согласно сбору данных с 19 по 25 июля, из 69 000 новых смертей большинство было зарегистрировано в Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

По данным организации, расположенной в Женеве,

на сегодняшний день подтверждено, что более четырех миллионов человек умерли от заражения вирусом Covid-19.

На прошлой неделе было подтверждено 3,8 миллиона новых случаев заражения, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе.

С начала пандемии в начале 2020 года было подтверждено почти 194 миллиона случаев инфицирования.