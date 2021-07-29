Выявлено 67 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 35,7

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 34,1 до 35,7 случая.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В среду было сделано 6974 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 676 случаев Covid-19.