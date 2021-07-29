В течение недели доля полностью привитых от Covid-19 жителей Латвии выросла

Ровно неделю назад данные NVD показывали, что к 21 июля 34,49% населения Латвии прошли курс вакцинации от Covid-19. В свою очередь по данным, доступным утром в четверг, к 28 июля включительно курс вакцинации прошли 35,74% населения Латвии. При расчетах использовались данные Центрального статистического управления (ЦСУ) о численности населения Латвии на начало апреля этого года.

В среду темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии существенно не изменились - за сутки прививки получили 5506 человек, в том числе 2208 получили первую дозу вакцины, 2788 - вторую, а 510 человек были привиты однократной вакциной Johnson & Johnson (J&J).

В результате количество людей, вакцинированных в среду, было немного выше среднего дневного показателя на прошлой неделе - 5334 человека, но ниже, чем количество людей, вакцинированных от Covid-19 в прошлую среду - 7258 человек.