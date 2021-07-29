Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Бакланов в августе 1991 года был одним из членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). После провала путча он два года был в заключении по обвинению в заговоре с целью захвата власти, но позже его амнистировали. В конце февраля 2020 года Бакланов был единственным остававшимся в живых членом ГКЧП.