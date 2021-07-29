Чт, 29.07.2021
Я столкнулась с неуважением и дискриминацией, поскольку выразила свое мнение. Лига Крапане, экс-глава отдела коммуникации Госконтроля
Лига Крапане, экс-глава отдела коммуникации Госконтроля

Видео ⟩ На Румбуле возник пожар повышенной опасности: семь пожарных пострадали
Движение ограничено

Сегодня утром, 29 июля, в ангаре в районе Румбулы в Риге возник пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Горит ангар, в котором размещено производство товаров для бани, а также паллеты площадью 1250 квадратных метров.

Во время тушения пожара пострадали семь пожарных, четверо из них были доставлены в медицинское учреждение.

В 7:46 пожарные получили информацию о возгорании ангара на улице Маскавас в Риге.

В настоящее время на месте происшествия находятся 29 пожарных, которые используют семь автоцистерн и лестницу. Спасателям удалось локализовать опасный пожар, но работы по тушению продолжаются.

Из-за тушения на месте происшествия ограничено движение, возник транспортный затор.

Из-за пожара на Румбуле в столице может опаздывать общественный транспорт, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.

В дирекции отметили, что из-за пожара недалеко от перекрестка ул. Маскавас и Крустпилс в Риге может возникнуть задержка автобусных рейсов на неопределенный срок.

Возможны задержки рейсов по направлению в Даугавпилс, Екабпилс, Огре, Айзкраукле, Мадону, Резекне, Прейли, Ливаны, Лудзу, Плявиняс и другие населенные пункты.


НАВЕРХ
Back