Видео ⟩ На Румбуле возник пожар повышенной опасности: семь пожарных пострадали

Горит ангар, в котором размещено производство товаров для бани, а также паллеты площадью 1250 квадратных метров.

Во время тушения пожара пострадали семь пожарных, четверо из них были доставлены в медицинское учреждение.

В 7:46 пожарные получили информацию о возгорании ангара на улице Маскавас в Риге.

В настоящее время на месте происшествия находятся 29 пожарных, которые используют семь автоцистерн и лестницу. Спасателям удалось локализовать опасный пожар, но работы по тушению продолжаются.

Из-за тушения на месте происшествия ограничено движение, возник транспортный затор.

Из-за пожара на Румбуле в столице может опаздывать общественный транспорт, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.

В дирекции отметили, что из-за пожара недалеко от перекрестка ул. Маскавас и Крустпилс в Риге может возникнуть задержка автобусных рейсов на неопределенный срок.