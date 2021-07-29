Видео ⟩ Пожар на Румбуле локализован: пострадали семь пожарных

Видео ⟩ Пожар на Румбуле локализован: пострадали семь пожарныхДополнено
Сегодня утром, 29 июля, в ангаре в районе Румбулы в Риге возник пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Сегодня утром, 29 июля, в ангаре в районе Румбулы в Риге возник пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Горит ангар, в котором размещено производство товаров для бани, а также паллеты площадью 1250 квадратных метров.
В 7:46 пожарные получили информацию о возгорании ангара на улице Маскавас в Риге.
В настоящее время на месте происшествия находятся 29 пожарных, которые используют семь автоцистерн и лестницу. Спасателям удалось локализовать опасный пожар, но работы по тушению продолжаются.
Из-за пожара на Румбуле в столице может опаздывать общественный транспорт, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.
Возможны задержки рейсов по направлению в Даугавпилс, Екабпилс, Огре, Айзкраукле, Мадону, Резекне, Прейли, Ливаны, Лудзу, Плявиняс и другие населенные пункты.
Представитель Рижского муниципального капитала общества SIA Rīgas nami Сигита Граудуша сообщила LETA, что недвижимость на улице Мазьюправас 51 в Риге, в том числе ангар, пострадавший от пожара, принадлежит Рижскому самоуправлению.
Этот объект передан в управление Rīgas nami и сдавался в аренду юридическому лицу под склад.
"Ангар застрахован, и в настоящее время выясняется причина пожара, а также размер ущерба", - добавил Граудуша.
🇱🇻 Ugunsgrēks izcēlies Maskavas un Krustpils ielas krustojumā #Ķengarags #Rīga #Latvija. Blakus atrodas pirotehnikas noliktava.— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2021
🎥 Alex Moon pic.twitter.com/OQz6QAAERw
🇱🇻 Ugunsgrēks izcēlies Maskavas un Krustpils ielas krustojumā #Ķengarags #Rīga #Latvija. Deg angārs.— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2021
📷 Vladimirs Volkovs (Jezduni) pic.twitter.com/OlVuhfpd2l
🇱🇻 Ugunsgrēks izcēlies Maskavas un Krustpils ielas krustojumā #Ķengarags #Rīga #Latvija. Deg angārs. Būs apgrūtināta satiksme.— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2021
🎥 @LigaBite pic.twitter.com/bj15fdv6ZV