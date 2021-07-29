Латвийские BMX-райдеры не смогли выйти в полуфинал Олимпиады

Бабрис завершил выступления на Олимпиаде на 20-м месте, а Петерсоне - на 21-м. Для обоих BMX-райдеров это были дебютные Олимпийские игры.

Главным достижением 23-летнего Бабриса является бронза на третьем этапе Кубка мира по BMX-суперкроссу, который прошёл в начале этого года в Колумбии.

Напомним, в 2008 году латвийский велогонщик Марис Штромбергс стал первым олимпийским чемпионом в истории велогонок класса ВМХ. Четыре года спустя в Лондоне Штромбергс стал двукратным олимпийским чемпионом.

Полуфиналы и финал в дисциплине BMX запланированы на 30 июля.