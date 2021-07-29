Чт, 29.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Латвийские BMX-райдеры не смогли выйти в полуфинал Олимпиады

Винета Петерсоне (слева) ФОТО: AP/Scanpix

Латвийские спортсмены Хелвийс Бабрис и Винета Петерсоне не смогли выйти в полуфинал в соревнованиях по BMX на Олимпийских играх в Токио.

Бабрис завершил выступления на Олимпиаде на 20-м месте, а Петерсоне - на 21-м. Для обоих BMX-райдеров это были дебютные Олимпийские игры.

Главным достижением 23-летнего Бабриса является бронза на третьем этапе Кубка мира по BMX-суперкроссу, который прошёл в начале этого года в Колумбии.

Напомним, в 2008 году латвийский велогонщик Марис Штромбергс стал первым олимпийским чемпионом в истории велогонок класса ВМХ. Четыре года спустя в Лондоне Штромбергс стал двукратным олимпийским чемпионом.

Полуфиналы и финал в дисциплине BMX запланированы на 30 июля.

Олимпийские игры в Токио будут проходить до 8 августа. За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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