Павлютс: Боюсь, осенью и зимой нам придется уживаться со множеством ненужных госпитализаций и смертей

Среди других мер, которые могут способствовать вакцинации населения от Covid-19, министр упомянул выделение дополнительных ресурсов семейным врачам, лотерею вакцинации и другие меры.

Инфекционист Уга Думпис ранее выражал обеспокоенность тем, что многие пациенты из группы риска до сих пор не вакцинированы от коронавируса и что, если они не сделают вакцинацию, осенью больницы будут переполнены. Павлютс прогнозирует похожую ситуацию.

"Я согласен с Думписом в том, что осень и зима будут для нас чрезвычайно тяжелым и трудным периодом. Боюсь, нам придется уживаться со множеством ненужных госпитализаций и смертей, которых мы могли бы избежать", - сказал Павлютс.

Про обязательную вакцинацию школьников

В правительстве были дискуссии об обязательной вакцинации от Covid-19 определенных профессиональных групп, но было бы неправильно требовать вакцинации и от школьников просто потому, что такое требование выдвинуто для учителей, заявил в передаче 900 sekundes на TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По его словам, Европейское агентство лекарственных средств, вероятно, уже в октябре оценит все доступные данные, чтобы разрешить прививать от Covid-19 детей старше пяти лет. Павлютс согласился с министром образования и науки в том, что очное обучение критически важно, и признал, что с этой точки зрения очень важно, чтобы каждый, кто вступает в контакт друг с другом, был защищен от серьезных последствий болезни.

"В то же время мы в Латвии на данном этапе говорим об обязательной вакцинации профессиональных групп. Мы не говорили и не обсуждали, что вакцинировано должно быть население.

Это действительно была бы обязательная вакцинация, и мы не выступали с таким предложением", - пояснил политик.

Он сказал, что аргумент "если вы хотите, чтобы учителя были вакцинированы, то и школьники должны быть привиты" психологически неприемлем. "Я действительно не поддерживаю такой подход. Я думаю, что в данном случае важно, чтобы ответственность взял на себя взрослый, показывая пример, что профессиональные группы высокообразованных людей - врачи, социальные работники, педагоги, оказывающие услуги группам риска, вакцинируются. Государство и частный сектор как работодатель может налагать такую обязанность, и, по признанию Минюста, это законно", - отметил Павлютс.

Он напомнил, что работодатели как в Латвии, так и в других странах мира всегда устанавливали определенные условия, которым сотрудники должны соответствовать, чтобы работать. Такими предварительными условиями могут быть, например, обязательное медицинское обследование, рентген легких или вакцинация от болезней.

"Это не первый случай в истории Латвии, когда ставятся условия для того или иного", - резюмировал министр здравоохранения.

Как сообщалось, правительство постановило, что работодатель будет иметь право уволить сотрудника, который не получил ковид-сертификат до 15 сентября. Также вакцинация будет обязательной для тех, кто работает в медицинских, социальных и образовательных учреждениях. Решение по этим поправкам еще должен принять Сейм.