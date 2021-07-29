"Рига" и РФШ вышли в следующий раунд Лиги конференций. "Лиепая" выбыла

"Лиепая" у себя дома принимала болгарский ЦСКА. Неделю назад в Софии матч закончился вничью - 0:0. На этот раз командам также не удалось поразить ворота друг друга в основное время.

В дополнительных экстра-таймах активнее были гости, но "Лиепая" сумела выстоять и довести дело до послематчевой серии пенальти, в которой точнее были игроки ЦСКА. Юрий Ткачук и Валерий Шабала не смогли переиграть вратаря гостей, а Сейдина Кейта отправил мяч мимо ворот. 3:1 - победа ЦСКА по пенальти.

Таким образом, "Лиепая" потерпела поражение и завершила выступления в отборочном раунде Лиги конференций. ЦСКА в третьем раунде сыграет с хорватским клубом "Осиек".

В отличии от "Лиепаи" оба рижских клуба сумели преодолеть второй отборочный раунд, одержав выездные победы.

"Рига" в Скопье обыграла македонскую "Шкендию" со счётом 1:0. Единственный гол на 52-й минуте матча забил Микаэль Сойсало. По сумме двух встреч подопечные Андриса Рихертса одержали победу со счётом 3:0 и уверенно прошли в третий отборочный раунд, где сыграют с мальтийским клубом "Хибернианс".

РФШ на выезде обыграла футбольный клуб "Академия Пушкаша", который является вице-чемпионом Венгрии. Матч закончился со счётом 2:0, а голами в составе рижан отметились Дарко Лемаич и Эмерсон.

Вице-чемпион Латвии на прошлой неделе у себя дома обыграл венгров со счётом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч рижане победили со счётом 5:0 и в следующем раунде сыграют с бельгийским "Гентом".