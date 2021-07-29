Латвийский дуэт Плявиньш/Точс обыграл россиян, которые являются чемпионами мира

Плявиньш и Точс одержали победу над Вячеславом Красильниковым и Олегом Стояновским, которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). Матч завершился со счётом 2:1 (13:21, 21:19, 15:11).

Латвийские "пляжники" не были фаворитами перед этой встречей, так как Красильников и Стояновский являются действующими чемпионами мира, а на Олимпиаде в Токио посеяны под вторым номером.

Что касается Плявиньша и Точса, то эта победа для латвийского дуэта стала второй на Играх-2020. В первом матче они одержали победу, не выходя на площадку - их соперникам из Чехии было присуждено техническое поражение, так как Ондржей Перушич накануне матча сдал тест на Covid-19, который оказался положительным.

В одной группе с латвийскими "пляжниками" представлен также дуэт из Мексики (Хосе Гастон/Хосе Рубио), с которым Точс и Плявиньш встретятся в заключительном матче группового турнира. Правда, этот матч будет носить формальный характер, так как наш дуэт уже обеспечил себе выход в плей-офф.

В 1/8 финала напрямую выйдут две лучшие команды из каждой группы. К ним присоединятся две лучшие команды, занявшие третьи места в группах. Ещё две сборные получат путёвку в 1/8 финала в ходе мини-турнира для остальных команд, занявших третьи места в группах.

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.