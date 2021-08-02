Российский тхэквондист дрался со сломанной рукой. Золото Олимпиады он посвятил маме, которая умерла полгода назад

В решающем поединке за золотую медаль Храмцов оказался сильнее представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9). Бой проходил в весовой категории до 80 кг.

После поединка выяснилось, что Храмцов в апреле сломал руку на чемпионате Европы в Болгарии. Тхэквондист признался журналистам, что поехал бы на Олимпиаду в Токио в любом случае и старался эту травму побыстрее залечить.

В первом же бою в Токио он снова повередил ту же руку. "Мой кулак попал на кулак соперника, рука соскочила... По симптомам - то же самое, что было тогда", - сказал Максим журналистам уже после победы.

Позже в официальном Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России (ОКР) появилось видео, на котором Храмцов демонстрирует свои руки журналистам.

На следующий день после поединка стало известно, что у Храмцова подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти.

Несмотря на травму, Храмцов и не думал сниматься с Олимпиады, потому что у него была особая мотивация - за полгода до Игр у него умерла мама. Если бы не перенос Олимпиады на год из-за пандемии, она бы увидела триумф сына. Именно ей он посвятил победу.

"Посвящаю победу своей маме. Я вспоминал её перед каждым боем. Моя мама очень хотела, чтобы я стал олимпийским чемпионом - больше, чем кто-либо другой. И я не мог сюда не приехать", - сказал Храмцов журналистам.