Вт, 3.08.2021
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Артем Шрайбман, политический аналитик

Видео ⟩ "Знаменитости на углях": экс-Latvian Sisters Лидия Нижникова готовит шашлык из лосося с хлопьями чили

Манящий запах жареного мяса на гриле из соседского двора - один из первых вестников лета. Что это был бы за латвиец, если бы он хоть однажды не приготовил шашлык или сосиски на природе, потягивая освежающий напиток? У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда в сезон барбекю готовят знаменитости?

На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер, экс-участница проекта Latvian Sisters Лидия Нижникова (Лида Нижняя) будет готовить сочный шашлык из лосося с хлопьями перца чили.

Лидии потребовалось филе лосося, свежий базилик, маринад для рыбных блюд (Santa Maria), лимоны, хлопья красного перца чили (Santa Maria) и помидоры черри. Подавалось блюдо с белым полусладким грузинским вином "Алазанская долина" (от Amosa).

Галерея:  Лидия Нижникова в передаче "Знаменитости на углях"

Во время готовки Лида Нижникова обсудила с ведущей Раисой Смирновой перемены в жизни, поделилась некоторыми лайфхаками из семейной жизни, рассказала о том, как на отдыхе попала с сыном в больницу и как ее семья стала жертвой интернет-мошенников. 

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!

Рецепт

1. Поместите кубики лосося в миску, залейте маринадом, перемешайте и оставьте мариноваться, пока гриль не разгорится.

2. Смочите бамбуковые шпажки водой.

3. Нарежьте лимоны тонкими ломтиками и отделите листья базилика.

4. Нанизывайте кубики лосося на деревянные шпажки поочередно с ломтиками лимона и листьями базилика, сложенными пополам.

5. Запекайте на гриле, используя решетку, по 1-2 минуты с каждой стороны до готовности, пока кусочки не станут золотистыми.

Подача

Шашлык из лосося выложите на тарелку, посыпьте хлопьями чили, украсьте свежим базиликом и помидорами черри.


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