Видео ⟩ "Знаменитости на углях": экс-Latvian Sisters Лидия Нижникова готовит шашлык из лосося с хлопьями чили

На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер, экс-участница проекта Latvian Sisters Лидия Нижникова (Лида Нижняя) будет готовить сочный шашлык из лосося с хлопьями перца чили.

Лидии потребовалось филе лосося, свежий базилик, маринад для рыбных блюд (Santa Maria), лимоны, хлопья красного перца чили (Santa Maria) и помидоры черри. Подавалось блюдо с белым полусладким грузинским вином "Алазанская долина" (от Amosa).

Галерея: Лидия Нижникова в передаче "Знаменитости на углях"

Во время готовки Лида Нижникова обсудила с ведущей Раисой Смирновой перемены в жизни, поделилась некоторыми лайфхаками из семейной жизни, рассказала о том, как на отдыхе попала с сыном в больницу и как ее семья стала жертвой интернет-мошенников.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!

Рецепт

1. Поместите кубики лосося в миску, залейте маринадом, перемешайте и оставьте мариноваться, пока гриль не разгорится. 2. Смочите бамбуковые шпажки водой. 3. Нарежьте лимоны тонкими ломтиками и отделите листья базилика. 4. Нанизывайте кубики лосося на деревянные шпажки поочередно с ломтиками лимона и листьями базилика, сложенными пополам. 5. Запекайте на гриле, используя решетку, по 1-2 минуты с каждой стороны до готовности, пока кусочки не станут золотистыми.

Подача